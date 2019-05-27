Летняя оздоровительная кампания стартует в Перми в День защиты детей

16:51 | 29.05.2019

На «Часе депутата» в городской Думе рассмотрели информацию об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2019 году.



Приоритеты городских властей – максимальное вовлечение детей в различные формы занятости. Особое внимание уделяется адресной поддержке малоимущих, семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, семьей с низким уровнем дохода. Также в приоритете безопасность, обновление содержания детского отдыха, работа с детьми, склонными к правонарушениям.



Формы бюджетной поддержки при организации летнего отдыха: сертификат, компенсация части расходов на оплату путевки, субсидии предприятиям, оказание услуги по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха и лагерях палаточного типа.



С 8 апреля, когда в Перми открылось 17 пунктов выдачи сертификатов, было выдано более 8,5 тысячи сертификатов в загородные и санаторные лагеря (больше, чем за аналогичный период прошлого года).



«Данная форма является самой востребованной на протяжении нескольких лет. Кроме того, увеличился спрос и по остальным формам государственной поддержки – компенсации части стоимости путевки, субсидиям предприятиям на приобретение путевок для детей работников. Остаются популярными лагеря досуга и отдыха и лагеря палаточного типа», - отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.



Впервые в этом году для организации летнего отдыха появилась возможность использовать новые бассейны в Дзержинском и Кировском районах. Проект «Аква-кайф» будет реализован совместно с лагерями досуга и отдыха восьми образовательных учреждений. Для детей предусмотрено посещение бассейна, включающее в себя теоретические и практические занятия.



Всего в этом сезоне будет работать 203 учреждения. Так, например, новые лагеря досуга и отдыха появились на базе музыкальных школ №6 и №10, школы искусств №13, во дворцах культуры им. Пушкина, им. Калинина, им. Кирова, откроется профильный лагерь на базе Хоровой капеллы мальчиков, а также загородный лагерь «Юность» в Красновишерском районе и санаторий «Малахит» в Кунгуре.



Старт летней оздоровительной кампании будет дан в День защиты детей.



«Хотел бы обратить внимание на большую работу администрации. Мы понимаем, насколько сложно организовать отдых детей», - сказал депутат Павел Фадеев.



«Мы часто говорим про поддержку многодетных семей, но при этом воспользоваться сертификатом без наличия критерия нуждаемости невозможно. Наличие фильтров – это некоторых людей может унизить. Родил человек несколько детей, и ему нужно доказывать, что он в чем-то нуждается. Просьба посмотреть эти форматы и, если это возможно, разделять. Большинство людей просто в эту историю не пойдет, если надо что-то доказывать. Максимально доступно нужно людям разъяснять нашу позицию, и это как раз тот случай. Это будет честно и правильно», - считает депутат Александр Филиппов.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин рекомендовал посмотреть информационную политику в части детской оздоровительной кампании и дать людям ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы



«Мы серьезные средства вкладываем в летний отдых детей. Что касается адресности, то мы сами провели круглые столы в прошлом году. Мы тяжело шли к семейной адресности по финансированию. У нас на конкурс социально значимых проектов «Город - это мы» выделено много средств и много мероприятий проводятся днем в районах среди пожилых и с детьми. Это хорошо, потому что к организованному отдыху у нас появится отдых по месту жительства за счет реализации социальных проектов, и его не надо списывать со счетов», - поделилась мнением Наталья Рослякова.



Депутат Илья Лисняк попросил зафиксировать его предложение по детям, склонным к употреблению психоактивных веществ. «В программе «Безопасный город» есть подпрограмма «Профилактика правонарушения среди несовершеннолетних», и там главным распорядителем бюджетных средств по множеству пунктов выступает Дворец молодежи, механизм отлажен, и можно организовать летнюю занятость на базе Дворца для этой категории в рамках подпрограммы», - предложил он.



По итогам обсуждения депутаты рекомендовали администрации города Перми: представить в Думу информацию об организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; рассмотреть возможность включения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми» показателя эффективности реализации мероприятий по организации на спортивных площадках города Перми занятий с детьми, склонными к совершению противоправных действий; представить информацию об итогах реализации в Перми в 2019 году оздоровительной кампании.