Пермь: новости дня
14:26 | 29.05.2019
Эксперты положительно оценили исполнение бюджета Перми за 2018 год
Бюджетная политика города направлена на обеспечение преемственности, стабильности и устойчивости городского бюджета. В 2018 году в городской бюджет поступили доходы в сумме 27,3 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом, объем доходов в 2018 году увеличился на 13,4%, объем налоговых доходов увеличился на 558 млн рублей. Объем привлеченных средств в 2018 году составил 2,2 млрд рублей, что больше показателя 2017 года на 750 млн рублей.
Основную статью расходов (66%) составляет социальная сфера: образование, культура, спорт, социальная политика, расходы на дороги и транспорт.
В 2018 году объем бюджетных инвестиций составил 3 217 млрд рублей, что на 44% превышает инвестиционные расходы 2017 года.
В течение года администрацией города было реализовано 25 муниципальных программ, доля которых составляет 90% в общем объеме расходов бюджета. Объем программных расходов составил 24 093 млрд. рублей.
«Сегодня оценка бюджета – твердое «хорошо». Объем средств из бюджетов всех уровней существенный, есть возможность исполнять все наказы и настроения населения, – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Существенный объем средств идет на благоустройство, формирование комфортной городской среды. Появляются новые детские сады, школы, новые спортивно-оздоровительные центры. К сожалению, не всегда бюджетными средствами эффективно распоряжаются, но работа над ошибками ведется. Город Пермь не отстает от своих соседей и 300-летний юбилей встретит во всей красе!»
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «Есть существенный рост бюджетных инвестиций, выстроен грамотный диалог с вышестоящими бюджетами. Увеличился объем доходов, сохранена социальная направленность бюджета. Радует, что снизился объем нарушений при исполнении – администрация учитывает рекомендации депутатского корпуса, Контрольно-счетной палаты. Конечно, есть отдельные вопросы по реализации инвестпроектов, транспорту, управлению муниципальным имуществом. Будем над этим работать вместе с администрацией».
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов: «Учитывая, что я в большей степени курирую социальные программы, отмечу успехи в развитии образования, физкультуры и спорта, строительства школ и детсадов, социальной поддержке населения. Все эти программы выполнены на 100% и даже больше. Импонирует и то, что город Пермь как определяющий развитие всего региона стал приоритетом для губернатора».
Депутаты отметили, что важно эффективно тратить заложенные в бюджете деньги и не переносить поступления из федерального и регионального бюджетов на следующий финансовый год. «Нереализованные планы, которые были в этом году, могут быть с большой вероятностью не реализованы в следующем. В этом направлении работу надо усиливать. Усиливать координацию всех департаментов и добиваться того, чтобы те муниципальные программы и показатели, которые мы ставим перед собой, реализовывались близко к 100%», – подчеркнула депутат Вероника Куликова.
© «Вечерние Ведомости»
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