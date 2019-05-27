Пермь: новости дня
14:14 | 29.05.2019
Глава Перми Дмитрий Самойлов представил гордуме отчет о работе за 2018 год
Отдельно глава города подчеркнул важность тесного взаимодействия органов федеральной власти, краевого правительства, депутатов Думы и жителей города. Благодаря этому в 2018 году было комплексно благоустроено 216 дворов. Продолжилась модернизация знаковых пространств: сквера на эспланаде, набережной Камы. В этом году будет построено 2 сквера, в ближайшее время построят и реконструируют более 10 скверов в разных районах города.
Депутаты задали более 50 вопросов по докладу главы города и высказали мнения.
«Мы вместе работаем над тем, чтобы жить в Перми было комфортнее, безопаснее и лучше. Прошлый год был уникальным: с одной стороны реализация национальных проектов, необходимость прорыва, с другой 300-летний юбилей города. Мы совершили рывок, появилось множество долгожданных для горожан объектов: бассейны на правом берегу Камы, спортивные объекты, новые дошкольные учреждения и школы. Автомобилисты получили отремонтированные качественные дороги. В Пермь приходят новые компании, развивается малый бизнес, создаются новые рабочие места. У нас на повестке целый ряд масштабных проектов, связанных с 300-летним юбилеем города, и я уверен, что все они будут исполнены. Две ветви власти отработали слаженно», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
«Впечатление от доклада главы и от сегодняшнего обсуждения достаточно хорошее. Динамика развития у города есть, есть улучшения по конкретным отраслям. Из 25 муниципальных программ с высокой и средней степенью эффективности исполнены 24. Безусловно, есть и проблемы, но они решаемы. Надо усиливаться в части реализации инвестпроектов, исполнительской дисциплины. У города есть серьезные финансовые ресурсы, край и федеральный центр нас поддерживают, поэтому нужно этим воспользоваться с максимальной пользой для города и горожан», – подчеркнул первый зампредседателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Председатель комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев: «Прежде всего, хотел отметить вещи, которые находятся в компетенции комитета. В первую очередь – масштабы расселения аварийного жилья. Если десять лет назад это был в разы меньший объем, то в 2017-2018 годы – 26 тысяч расселенных метров аварийного жилья. Это, в первую очередь, решение проблем людей, которые теперь могут жить в комфортных условиях. Второй момент – нормативное состояние дорог. Десять лет назад это было менее 30%, 4 года назад – 40%, на сегодняшний день – 58% дорог в Перми имеют нормативное состояние. В рамках национального проекта, который реализуется в соответствии с Указом президента РФ в 2018 году, к 2024 году нормативное состояние дорог должно быть на уровне не менее 85%. И еще один важный фактор, почти 80% дорог – освещены. Еще 10 лет назад это было немыслимо. Сейчас перед администрацией и депутатами стоят задачи доведения до логического конца новой транспортной модели и очищение города от незаконной рекламы. Для этого должны быть приняты понятные и четкие меры».
«Доклад главы города был достаточно развернутый. Мы поговорили обо всех сферах деятельности. Основной акцент Дмитрий Иванович сделал на инвестициях в город, на том, что позволит основательно подготовиться к 300-летию Перми. У нас фактически идет удвоение инвестиционной составляющей, которую планируется использовать в следующей трехлетке. Разумеется, депутатов больше всего волнует, как мы реализуем наш инвестиционный потенциал, сможем ли мы все освоить, готова ли городская структура к тому, чтобы эти деньги превратились в реальные объекты, которые будут нужны гражданам», - поделился мнением депутат Пермской городской Думы Сергей Богуславский.
«Отчет главы города затронул практически все сферы. В последние годы Пермь получает очень серьезные финансовые вливания, особенно в сфере благоустройства. Город стал заметно преображаться в лучшую сторону. Меня это радует», – отметил депутат Арсен Болквадзе.
© «Вечерние Ведомости»
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