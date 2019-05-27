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Пермь: новости дня


14:14 | 29.05.2019

Глава Перми Дмитрий Самойлов представил гордуме отчет о работе за 2018 год

В докладе Дмитрий Самойлов подробно остановился на динамике развития отраслей городского хозяйства, ключевых достижениях 2018 года. В частности, было отмечено, что по итогам 2018 года Пермь является лидером инвестиционного роста среди городов-миллионников России, расселено 24,3 тысячи кв. м аварийного жилья, создано 1100 новых мест в детских садах, из них 340 в яслях, обеспечена 8,1 тысяча мест для дошкольников благодаря поддержке частных садиков. Введены в эксплуатацию новые корпуса школ №42 и 59. Построены 2 муниципальных бассейна, 4 спортплощадки. Завершен масштабный проект реконструкции ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, достиг 58% от общей площади. По словам Дмитрия Самойлова, к 2024 году город Пермь достигнет установленного национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ориентира в 85%.

Отдельно глава города подчеркнул важность тесного взаимодействия органов федеральной власти, краевого правительства, депутатов Думы и жителей города. Благодаря этому в 2018 году было комплексно благоустроено 216 дворов. Продолжилась модернизация знаковых пространств: сквера на эспланаде, набережной Камы. В этом году будет построено 2 сквера, в ближайшее время построят и реконструируют более 10 скверов в разных районах города.

Депутаты задали более 50 вопросов по докладу главы города и высказали мнения.

«Мы вместе работаем над тем, чтобы жить в Перми было комфортнее, безопаснее и лучше. Прошлый год был уникальным: с одной стороны реализация национальных проектов, необходимость прорыва, с другой 300-летний юбилей города. Мы совершили рывок, появилось множество долгожданных для горожан объектов: бассейны на правом берегу Камы, спортивные объекты, новые дошкольные учреждения и школы. Автомобилисты получили отремонтированные качественные дороги. В Пермь приходят новые компании, развивается малый бизнес, создаются новые рабочие места. У нас на повестке целый ряд масштабных проектов, связанных с 300-летним юбилеем города, и я уверен, что все они будут исполнены. Две ветви власти отработали слаженно», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

«Впечатление от доклада главы и от сегодняшнего обсуждения достаточно хорошее. Динамика развития у города есть, есть улучшения по конкретным отраслям. Из 25 муниципальных программ с высокой и средней степенью эффективности исполнены 24. Безусловно, есть и проблемы, но они решаемы. Надо усиливаться в части реализации инвестпроектов, исполнительской дисциплины. У города есть серьезные финансовые ресурсы, край и федеральный центр нас поддерживают, поэтому нужно этим воспользоваться с максимальной пользой для города и горожан», – подчеркнул первый зампредседателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Председатель комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев: «Прежде всего, хотел отметить вещи, которые находятся в компетенции комитета. В первую очередь – масштабы расселения аварийного жилья. Если десять лет назад это был в разы меньший объем, то в 2017-2018 годы – 26 тысяч расселенных метров аварийного жилья. Это, в первую очередь, решение проблем людей, которые теперь могут жить в комфортных условиях. Второй момент – нормативное состояние дорог. Десять лет назад это было менее 30%, 4 года назад – 40%, на сегодняшний день – 58% дорог в Перми имеют нормативное состояние. В рамках национального проекта, который реализуется в соответствии с Указом президента РФ в 2018 году, к 2024 году нормативное состояние дорог должно быть на уровне не менее 85%. И еще один важный фактор, почти 80% дорог – освещены. Еще 10 лет назад это было немыслимо. Сейчас перед администрацией и депутатами стоят задачи доведения до логического конца новой транспортной модели и очищение города от незаконной рекламы. Для этого должны быть приняты понятные и четкие меры».

«Доклад главы города был достаточно развернутый. Мы поговорили обо всех сферах деятельности. Основной акцент Дмитрий Иванович сделал на инвестициях в город, на том, что позволит основательно подготовиться к 300-летию Перми. У нас фактически идет удвоение инвестиционной составляющей, которую планируется использовать в следующей трехлетке. Разумеется, депутатов больше всего волнует, как мы реализуем наш инвестиционный потенциал, сможем ли мы все освоить, готова ли городская структура к тому, чтобы эти деньги превратились в реальные объекты, которые будут нужны гражданам», - поделился мнением депутат Пермской городской Думы Сергей Богуславский.

«Отчет главы города затронул практически все сферы. В последние годы Пермь получает очень серьезные финансовые вливания, особенно в сфере благоустройства. Город стал заметно преображаться в лучшую сторону. Меня это радует», – отметил депутат Арсен Болквадзе.

© «Вечерние Ведомости»

 


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