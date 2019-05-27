Второй раз за неделю в Перми запретят продажу алкоголя

13:52 | 29.05.2019

В субботу, 1 июня, празднуется Международный день защиты детей. Согласно постановлению краевого правительства, в этот день запрещена розничная продажа алкоголя.



Нарушение запрета на продажу спиртного повлечет наказание в виде административного штрафа.