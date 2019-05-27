В Перми определены кандидаты на получение городских наград

13:47 | 29.05.2019

На пленарном заседании Пермской городской Думы принято решение присвоить звание «Почетный гражданин города Перми» Заслуженному строителю Российской Федерации, члену Совета ассоциации «Пермские строители» Михаилу Плеханову - за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми.



Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» решено наградить технического директора – первого заместителя управляющего директора АО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» Анатолия Загрышева - за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии отечественного вертолетостроения и в связи с Днем города Перми.



Пермская городская Дума приняла решение наградить Почетной грамотой города Перми главу Ленинского района города Перми Александра Козенкова - за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и в связи с 60-летием со дня рождения. Почетными грамотами города Перми наградят директора школы №102 Наталью Ларионову и директора гимназии №5 Елену Москалеву – за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие системы образования города Перми и в связи с Днем города Перми.