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Пермь: новости дня


13:47 | 29.05.2019

В Перми определены кандидаты на получение городских наград

На пленарном заседании Пермской городской Думы принято решение присвоить звание «Почетный гражданин города Перми» Заслуженному строителю Российской Федерации, члену Совета ассоциации «Пермские строители» Михаилу Плеханову - за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми.

Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» решено наградить технического директора – первого заместителя управляющего директора АО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» Анатолия Загрышева - за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии отечественного вертолетостроения и в связи с Днем города Перми.

Пермская городская Дума приняла решение наградить Почетной грамотой города Перми главу Ленинского района города Перми Александра Козенкова - за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и в связи с 60-летием со дня рождения. Почетными грамотами города Перми наградят директора школы №102 Наталью Ларионову и директора гимназии №5 Елену Москалеву – за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие системы образования города Перми и в связи с Днем города Перми.

© «Вечерние Ведомости»

 


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