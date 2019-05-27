Пермь: новости дня
13:47 | 29.05.2019
В Перми определены кандидаты на получение городских наград
Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» решено наградить технического директора – первого заместителя управляющего директора АО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» Анатолия Загрышева - за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии отечественного вертолетостроения и в связи с Днем города Перми.
Пермская городская Дума приняла решение наградить Почетной грамотой города Перми главу Ленинского района города Перми Александра Козенкова - за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и в связи с 60-летием со дня рождения. Почетными грамотами города Перми наградят директора школы №102 Наталью Ларионову и директора гимназии №5 Елену Москалеву – за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие системы образования города Перми и в связи с Днем города Перми.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:26 | 29.05.2019
Эксперты положительно оценили исполнение бюджета Перми за 2018 год
14:22 | 29.05.2019
В День России на Плотинке более тысячи человек споют хором
14:19 | 29.05.2019
Сыроварня в Чернушке позволит увеличить объем переработки молока в Прикамье на 40 тысяч тонн ежегодно
14:09 | 29.05.2019
Ученые исследуют экологическую нагрузку на озеро Тургояк
13:52 | 29.05.2019
Второй раз за неделю в Перми запретят продажу алкоголя
13:47 | 29.05.2019
В Перми определены кандидаты на получение городских наград
13:44 | 29.05.2019
Новый ФАП в Чернушинском городском округе повысит доступность медуслуг для жителей
13:42 | 29.05.2019
В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавший подросток
13:20 | 29.05.2019
В Свердловской области перед судом предстанет группа наркосбытчиков из двух мужчин и двух женщин
13:17 | 29.05.2019
Для получения подарка новорожденному в Прикамье нужно обратиться в ЗАГС
13:11 | 29.05.2019
Лучший детский спектакль регионального этапа «Театрального Приволжья» завоевал Гран-при в Москве
12:28 | 29.05.2019
В Каменске-Уральском пьяная женщина решила покатать своих детей на машине и устроила ДТП
12:19 | 29.05.2019
Нормативы в норме. В Нижнем Тагиле проверили питьевую воду
11:58 | 29.05.2019
На горнолыжном курорте «Гора Белая» планируют создать 30 новых трасс
11:37 | 29.05.2019
Под Серовом утонули два рыбака
11:17 | 29.05.2019
В Курганской области снова ввели запрет на посещение лесов
11:12 | 29.05.2019
В Краснотурьинске вынесен приговор по делу о столкновении двух лодок, в котором пострадали четыре человека
10:53 | 29.05.2019
Больше всего алиментщиков проживает в Ленинском районе Екатеринбурга
10:18 | 29.05.2019
В ходе опрессовок в Екатеринбурге прорвало трубы на четырех улицах
09:59 | 29.05.2019
В Свердловской области от укусов клещей пострадало 13 тысяч человек
09:44 | 29.05.2019
В Североуральске по требованию прокуратуры снесено старое здание стационара больницы
21:04 | 28.05.2019
Свердловчанина, угнавшего машину и убившего человека из ружья, осудили на 14 лет колонии
20:00 | 28.05.2019
В Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по волейболу
19:32 | 28.05.2019
Ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск –Курган закончили раньше срока
18:59 | 28.05.2019
Екатеринбургский метрополитен возьмет в кредит полмиллиарда на покупку новых поездов
18:35 | 28.05.2019
Для пермских школьников организован досуг в 203 лагерях
18:34 | 28.05.2019
В Екатеринбурге подготовили заявочную книгу на Универсиаду-2023
17:41 | 28.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило 8,4 тысячи предложений по месту для храма, среди них Москва, Питер и даже Марс
17:39 | 28.05.2019
В Зауралье два брата погибли на пожаре. СК начал проверку