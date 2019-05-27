Новый ФАП в Чернушинском городском округе повысит доступность медуслуг для жителей

13:44 | 29.05.2019

В августе в деревне Аминькай Чернушинского городского округа начнет работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). 28 мая ход подготовки к открытию медобъекта осмотрел губернатор Прикамья Максим Решетников.



В д. Аминькай проживает более 250 человек. Сейчас они получают медицинскую помощь в ФАПе соседнего села Сульмаш, который в 5 км, либо в Чернушинской районной больнице, расстояние до которой – 7,5 км. Строительство нового ФАПа позволит повысить доступность медицинских услуг для жителей деревни.



ФАП будет подключен к интернету. Это позволит фельдшеру вести медицинскую карту пациента в электронном виде, удаленно получать результаты обследований и проводить консультации с узкими специалистами по видеосвязи.



Сами пациенты также получат дистанционный доступ к своей электронной медкарте и смогут записываться на прием к врачу через интернет.



«ФАП нам нужен обязательно, – подчеркнула местная жительница Альмира Файзиева. – Если молодежь свободно может добраться до Чернушки, то у пожилых людей, которых в нашей деревне проживает много, такой возможности нет, а вызывать каждый раз скорую помощь тоже не будешь. Мы очень ждем открытия ФАПа».



Модульный ФАП был установлен в д. Аминькай 6 ноября 2018 года. Работы по проведению коммуникаций и благоустройству прилегающей территории уже завершены. Сейчас решается задача укомплектования пункта медицинским персоналом. «Получить лицензию планируем до 1 августа. Для привлечения фельдшера направили заявки во все медицинские колледжи. Также планируются выезды врачей из районной больницы в деревню для оказания первичной медицинской помощи населению», – сообщил главный врач ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» Дмитрий Старцев.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что временно обслуживать два ФАПа, расположенных поблизости, может один фельдшер. «Может быть, на первом этапе здесь не нужен постоянный фельдшер. Достаточно того, чтобы специалист приезжал и проводил прием. Таким образом мы быстрее начнем прием пациентов здесь, – отметил глава региона. – Обратите внимание на благоустройство и дороги. Нужно сделать так, чтобы новые объекты, которые мы строим для жителей, были доступны, чтобы представители старшего поколения, мамы с колясками могли спокойно пройти. Иначе мы можем сколько угодно инвестировать в соцобъекты, но в них все равно никто не будет ходить».



Глава Прикамья отметил, что дополнительные средства на эти работы предусмотрены программой поддержки объединившихся территорий. Экономия от объединения города Чернушки и муниципального района составляет 33 млн рублей в год, с учетом краевой поддержки за 3 года бюджет увеличится на 200 млн рублей.



В аминькаевском ФАПе жители деревни смогут получить медицинскую консультацию, поставить прививки, пройти необходимые физиопроцедуры, сделать ЭКГ и посетить стоматолога, который будет приезжать по определенным дням. Также в фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены места ожидания для пациентов, помещения для хранения лекарственных средств, санузел для больных и персонала.



Напомним, для удобства граждан все места расположения ФАПов, как построенных, так и тех, где ФАПы еще только будут возведены, опубликованы на портале «Управляем вместе».



Программа по установке новых модульных ФАПов начала действовать в Прикамье в 2017. В 2018 году были установлены 29 фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. До конца 2019 года в регионе планируется установить еще 72 модульных ФАПа и 13 амбулаторий. 15 пунктов закроют так называемые «белые пятна» – места, где ранее вообще не было медицинской помощи, как в случае с деревней Аминькай Чернушинского муниципального района. Остальные ФАПы будут построены взамен ветхих. На их возведение в этом году предполагается направить 306,5 млн рублей, из них 88,8 млн рублей – из федерального бюджета, 217,7 млн рублей – из краевого.



Программа «Земский фельдшер» по привлечению медицинских специалистов на работу в территории региона реализуется при федеральном софинансировании. Размер единовременной выплаты одному специалисту составляет 500 тысяч рублей. В этом году к участию в программе планируется привлечь 50 фельдшеров в 29 муниципальных образованиях Пермского края.