Для пермских школьников организован досуг в 203 лагерях

18:35 | 28.05.2019

28 мая на заседании Пермской городской Думы заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева представила информацию об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2019 году.



Начала свой доклад замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева с приоритетов летней оздоровительной кампании. Так, одним из них является максимальное вовлечение детей в различные формы занятости. При этом особое внимание уделяется адресной поддержке приоритетных категорий семей – малоимущим, семьям, находящимся в социально опасном положении, детям-инвалидам, семьям с низким уровнем дохода.



Еще одним приоритетом является нахождение детей в безопасных условиях, а также обновление содержания детского отдыха, организация летнего отдыха для детей, склонных к правонарушениям.



Далее в ходе доклада были перечислены формы бюджетной поддержки при организации летнего отдыха. Они традиционны – это сертификат, компенсация части расходов на оплату путевки, субсидии предприятиям, оказание услуги по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха и лагерях палаточного типа.



8 апреля в Перми открылось 17 пунктов выдачи сертификатов. За это время было выдано более 8,5 тысячи сертификатов в загородные и санаторные лагеря, что больше уровня того же периода 2018 года.



- Данная форма является самой востребованной на протяжении нескольких лет. Кроме того, увеличился спрос и по остальным формам государственной поддержки – компенсация части стоимости путевки, субсидии предприятиям на приобретение путевок для детей работников. Остаются популярными лагеря досуга и отдыха и лагеря палаточного типа, - отметила замглавы администрации.



Увеличилось и количество лагерей по сравнению с прошлым годом. Таким образом, для пермских ребят в этом сезоне будет работать 203 учреждения. Так, например, новые лагеря досуга и отдыха появились на базе музыкальных школ №6 и №10, школы искусств №13, дворцов культуры им. Пушкина, им. Калинина, им. Кирова, профильный лагерь на базе Хоровой капеллы мальчиков, а также загородный лагерь «Юность» в Красновишерском районе и санаторий «Малахит» в Кунгуре.



- За последние три года предпочтения родителей в сфере детского отдыха существенно изменились. Родители все чаще стали рассматривать лагерь как часть образовательного процесса, в связи с чем мы ежегодно ищем и внедряем новые форматы работы с детьми. Ежегодно в апреле проходит защита образовательных программ среди муниципальных лагерей досуга и отдыха с целью выявления и распространения интересных практик. Лагеря досуга и отдыха, организованные на базе муниципальных учреждений, реализуют программы различной направленности. Так, например, в этом году у нас 19 театральных программ, 13 – военно-патриотических, 17 – профориентационных. Также пользуются спросом краеведческо-музейные, туристические и экологические программы. Есть лагеря интеллектуальной, лечебно-оздоровительной, волонтерской направленности, предусмотрены программы и для детей с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнула Людмила Гаджиева.



Впервые в этом году для организации летнего отдыха появилась возможность использовать новые бассейны в Дзержинском и Кировском районах. Проект «Аква-кайф» будет реализован совместно с лагерями досуга и отдыха восьми образовательных учреждений. В рамках этого проекта для детей предусмотрено посещение бассейна, включающее в себя теоретические и практические занятия.



Старт летней оздоровительной кампании будет дан 1 июня, в День защиты детей.