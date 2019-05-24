Пермь: новости дня
14:11 | 28.05.2019
В Пермь пришли все новые автобусы
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, на сегодняшний день полностью приняты 58 единиц. Оставшиеся автобусы проходят оснащение техническими средствами и подготовку к проверке приемочной комиссией. Автобусы выходят на линию оборудованными системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами.
Окончательный расчет с поставщиком за поставленные автобусы будет произведен только после завершения приемки подвижного состава специальной комиссией. Сумма выплаты будет определена с учетом неустойки, предусмотренной условиями контракта, общая сумма которой будет начислена после завершения работы приемочной комиссии.
Напомним, общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров. Новые низкопольные автобусы удобны для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон.
Подвижной состав поставлен в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильных граждан.
Реализация проекта предусмотрена в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, а также возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.
© «Вечерние Ведомости»
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