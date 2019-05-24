Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


14:11 | 28.05.2019

В Пермь пришли все новые автобусы

27 мая были транспортированы последние 10 из 85 автобусов Volgabus. Сейчас идет процесс установки дополнительного оборудования.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, на сегодняшний день полностью приняты 58 единиц. Оставшиеся автобусы проходят оснащение техническими средствами и подготовку к проверке приемочной комиссией. Автобусы выходят на линию оборудованными системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами.

Окончательный расчет с поставщиком за поставленные автобусы будет произведен только после завершения приемки подвижного состава специальной комиссией. Сумма выплаты будет определена с учетом неустойки, предусмотренной условиями контракта, общая сумма которой будет начислена после завершения работы приемочной комиссии.

Напомним, общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров. Новые низкопольные автобусы удобны для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон.

Подвижной состав поставлен в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильных граждан.

Реализация проекта предусмотрена в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, а также возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:19 | 28.05.2019
В Перми начинаются бесплатные тренировки к международному марафону

14:11 | 28.05.2019
В Пермь пришли все новые автобусы

13:58 | 28.05.2019
На развитие электроэнергетики Пермского края в ближайшие 4 года направят более 7 млрд рублей

13:58 | 28.05.2019
На Успенский собор в Екатеринбурге установили четыре купола

13:45 | 28.05.2019
РЭК снизила тарифы для двух свердловских операторов по вывозу мусора

13:39 | 28.05.2019
Суд Кургана отправил лечиться похитителя ковчега с мощами Александра Невского

13:27 | 28.05.2019
В Перми проводится доследственная проверка по факту падения башенного крана

13:20 | 28.05.2019
В Кургане перевернулся и загорелся бензовоз. КамАЗ подрезал лихач

13:20 | 28.05.2019
Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником

12:53 | 28.05.2019
Летом начнется проектирование ТПУ «Мотовилиха» в Перми

12:37 | 28.05.2019
В пермском вузе начнут готовить робототехников — впервые в России

12:26 | 28.05.2019
Совет ветеранов Челябинской области просит изменить закон о «сельских» надбавках

12:15 | 28.05.2019
Екатеринбуржцев приглашают на ярмарку продукции, изготовленной в колониях

11:59 | 28.05.2019
Высокинский подписал постановление о подготовке к отопительному сезону

11:58 | 28.05.2019
На рыночном комплексе екатеринбургского депутата прошло спецмероприятие ФСБ

11:41 | 28.05.2019
В Свердловской области пройдет международный слет трезвости

11:23 | 28.05.2019
Утром горели дома в поселке Горный Щит

10:48 | 28.05.2019
Свердловские приставы составили портрет должника по алиментам

10:14 | 28.05.2019
С 7 июня Кольцово возобновит рейсы Екатеринбург – Воронеж

09:55 | 28.05.2019
Пресс-секретарем главы Екатеринбурга стал Вадим Аверьянов

09:47 | 28.05.2019
На Чусовском тракте сгорел дом из бутылок, погиб мужчина построивший его

09:25 | 28.05.2019
В Екатеринбург летит министр обороны Сергей Шойгу

09:22 | 28.05.2019
Екатеринбургская дума создала рабочую группу по храму

27.05.2019

22:23 | 27.05.2019
За минувшие сутки в Екатеринбурге сгорели сразу два автомобиля

21:40 | 27.05.2019
В Екатеринбурге «ГАЗель» сбила 13-летнюю девочку

20:29 | 27.05.2019
Отвлёкся на звонок: в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса, «ГАЗели» и иномарки

19:30 | 27.05.2019
Уральский «Автомобилист» подписал новый контракт с нападающий Степаном Хрипуновым

19:18 | 27.05.2019
Мэр Кургана Андрей Потапов значительно улучшил свое финансовое положение

18:53 | 27.05.2019
Поиски идут уже месяц: в Свердловской области пропал подросток

18:37 | 27.05.2019
28 мая в Перми изменится движение транспорта

18:23 | 27.05.2019
До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад

18:17 | 27.05.2019
Зюкайский насосный завод готовится стать резидентом ТОСЭР «Нытва»

18:10 | 27.05.2019
Автобусы №30 и №50 заменят троллейбусы №10 и №5

17:45 | 27.05.2019
В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ

17:42 | 27.05.2019
В ночь на 29 мая в Перми будет закрыто движение по Чусовскому мосту

17:21 | 27.05.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену из «списка Титова» Сергею Капчуку





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 