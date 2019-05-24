До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад

18:23 | 27.05.2019

Сегодня, 27 мая, губернатор Прикамья Максим Решетников посетил площадку строящегося детского сада в селе Фролы Пермского района. На сегодня полностью завершено строительство коробки здания, ведется остекление, идет облицовка фасада, монтируются коммуникации для строительства инженерных сетей, также ведутся работы по черновой отделке внутри помещения.



В ходе осмотра губернатор Максим Решетников поручил министерству строительства и архитектуры проконтролировать сроки сдачи нового сада в эксплуатацию. «Необходимо поставить задачу, чтобы дети как можно скорее пошли в сад», — подчеркнул губернатор.



По словам генерального директора ООО «Стройуниверсал-Парма» Ореста Димидова, уже в сентябре планируется завершить стройку и получить заключение о соответствии объекта (ЗОС). «Октябрь-ноябрь у нас на оформление всех документов и передачу объекта муниципалитету, так что к концу года можно будет сад открывать», — рассказал подрядчик.



Строительство детского сада в селе Фролы осуществляется в рамках реализации в Прикамье нацпроекта «Демография», который направлен на устранение очередей в дошкольные образовательные учреждения. Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, согласно паспорту нацпроекта, всем детям младше 3 лет должно хватать мест в детских садах по месту жительства. «В Пермском районе проблема доступности дошкольного образования еще сохраняется, — рассказала министр. — Новый сад большой — на 350 мест, по расчетам районного управления образования, благодаря вводу его в эксплуатацию острота вопроса снизится».



Всего на строительство детского сада направлено 238 млн рублей, 211 млн из них - средства федерального бюджета.



Отметим, что за 2 года в Прикамье будет построено 22 детских сада. Сейчас ведется строительство 9 объектов на 2005 мест. Новые детские сады появятся в Перми, Кудымкаре, Очере, Краснокамске, с. Фролы, с. Култаево Пермского района, д. Гаревая Чайковского муниципального района, с. Карьёво Ординского района и с. Тис Суксунского района.