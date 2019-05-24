Пермь: новости дня
18:17 | 27.05.2019
Зюкайский насосный завод готовится стать резидентом ТОСЭР «Нытва»
По словам директора завода Ольги Леушкановой, продукция компании востребована предприятиями-изготовителями спецтехники, крупными и средними торгующими организациями России и ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Грузия, Узбекистан). «Наше предприятие располагалось на арендуемых площадях, что с точки зрения экономики не выгодно. Нам предлагали площадки под выкуп в Верещагинском районе, но они нас не устраивали: где-то участки были недостаточны по площади, где-то отсутствовала необходимая инфраструктура или возможность ее подведения. Региональные ведомства - Агентство инвестиционного развития, министерство экономического развития и инвестиций и министерство промышленности, предпринимательства и торговли, скоординировав свои действия на площадке Инвестиционного портала, помогли нам определиться с площадкой», — пояснила руководитель завода.
Генеральный директор АИР ПК Павел Носков отметил, что Инвестпортал начинает действительно работать на интересы бизнеса. «На инвестиционном портале Пермского края есть большой перечень площадок, которые могут подойти для старта или развития самого разного бизнеса. Этот перечень формируется силами специалистов Агентства. Только за три летних месяца прошлого года мы исследовали 7 территорий края, в которых «открыли» новые площадки для бизнеса и которые были занесены в этот реестр. При этом мы понимаем, что самим предпринимателям зачастую бывает сложно сориентироваться — насколько тот или иной участок им подходит. Поэтому мы всегда готовы помочь лично каждому, кто обратится к нам в Агентство», — подчеркнул Павел Носков.
После того, как представители Зюкайского насосного завода оставили заявку на поиск площадки на Инвестпортале, специалисты Агентства проанализировали запрос предприятия и предложили на выбор несколько площадок, в том числе расположенных на территории ТОСЭР «Нытва». Выбор остановился на площадках ТОСЭР: одним из важных факторов в принятии решения о выборе площадки в Нытве стали предоставляемые налоговые льготы для резидентов территории. И в течение двух дней представители АИР организовали встречу между представителями предприятия и руководством района.
Сейчас вопрос по площадке для Зюкайского насосного завода в Нытве уже решен, и предприятие оформляет документы на приобретение участка и готовится стать резидентом ТОСЭР «Нытва».
Для реализации инвестиционного проекта предприятию необходимы заемные средства. При участии регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли проект был направлен в АО «МСП Банк» для возможности получения финансовой поддержки по программе Министерства экономического развития РФ. Предполагается, что предприятие получит заемные средства под льготную процентную ставку (8,5%). Эти средства будут направлены на реализацию проекта по локализации производства на новой площадке.
© «Вечерние Ведомости»
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