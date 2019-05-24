В ночь на 29 мая в Перми будет закрыто движение по Чусовскому мосту

17:42 | 27.05.2019

В рамках проведения работ по устранению дефектов сталежелезобетонного пролетного строения моста через реку Чусовую продолжаются ремонтные работы. В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные мероприятия для заливки специальной бетонной смесью очередных трех участков.



После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 28 на 29 мая с 00.00 до 04.00. часов на Чусовском мосту будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта. С целью сокращения сроков ремонта и более раннего открытия движения по двум полосам в пятницу подрядчик вышел на круглосуточный режим работы.



Напомним, что для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем асфальтобетонная смесь.



Уже отремонтированы 8 из 16 участков. Окончание работ планируется до 28 июня 2019 года.



Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня 2019 года.