Реализация нацпроекта в Прикамье улучшит экологическую обстановку для 2 тысяч жителей

17:02 | 27.05.2019

В Пермском крае в рамках национального проекта «Экология» будет расчищено русло реки Козловки в Соликамском городском округе.



Региональное минприроды уже объявило аукцион по проектированию работ, начальная цена которого составляет 2,3млн рублей.



«Русло реки заилено, местами заболочено, заросло деревьями и кустарником, засорено поваленными деревьями. Для улучшения качества воды необходимо выполнить расчистку русла на участке протяженностью 3,9 км», - комментирует заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Владимир Маковей.



Ухудшение качества воды в р. Козловке и заболоченность на отдельных участках были вызваны техническими ошибками при устройстве водопропускных труб, отметка низа которых была выше отметок дна реки. По результатам комиссионного обследования водного объекта (октябрь 2014 г.) местной администрации было рекомендовано выполнить работы по переустройству 2-х переездов. В 2016 году указанные работы были завершены.



Расчистка русла реки позволит значительно снизить антропогенное влияние на р. Козловку и улучшить экологическую обстановку для более чем двух тысяч жителей села Половодово Соликамского городского округа.



В 2020 году планируется приступить к расчистке русла р. Козловки.



Река Козловка длиной 7,8 км в среднем и нижнем протяжении протекает по застроенной территории села Половодово. Село Половодово - одно из быстро растущих населенных пунктов перспективного Соликамского ГО.