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Пермь: новости дня


13:53 | 27.05.2019

В прикамских МФЦ с 1 июня начнут принимать заявления по изменению данных и перерасчету за вывоз ТКО

С 1 июня региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» по обращению с ТКО (бытовой мусор) и краевой МФЦ запускают совместный сервис для приема заявлений от жителей.

Теперь, чтобы подать документы об изменении параметров (площади) помещения, написать заявление о перечислении (возврате) ошибочно оплаченных денежных средств и, при необходимости, изменить данные о собственнике, жителям Пермского края не нужно ехать в офис регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго». Достаточно обратиться в офис МФЦ, взяв с собой необходимые документы, и решить вопросы, связанные с услугой по вывозу ТКО. Напомним, платеж по обращению с ТКО в многоквартирных домах формируется исходя из площади квартиры.

Прием заявлений через офисы МФЦ многократно упростит процесс подачи заявлений. «Обращение с твердыми отходами – это коммунальная услуга. Новая услуга МФЦ сделает процесс изменения данных и перерасчета проще», — пояснили в ПКГУП «Теплоэнерго»

С 1 июня заявления будут приниматься во всех отделениях МФЦ Пермского края. В настоящее время на территории региона действует 53 филиала и более двухсот территориально-обособленных структурных подразделений «Мои документы» с общим количеством окон 752. Адреса многофункциональных центров «Мои документы» можно посмотреть на сайте http://mfc-perm.ru/.

По вопросам начислений и оплаты можно также обращаться непосредственно к региональному оператору «Теплоэнерго» на горячую линию 8 (342) 236-90-55, на электронную почту info@te.permkrai.ru либо в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».

© «Вечерние Ведомости»

 


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