Пермь: новости дня
13:43 | 27.05.2019
Система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2019 в Пермском крае
На заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников обращал внимание на то, что в этом году единый государственный экзамен сдают 13 тысяч выпускников этого и прошлых лет, из них 11,5 тысячи – те, кто в этом году оканчивает школу. Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 27 мая.
Единый государственный экзамен проходит на территории России уже 10 лет. Пермский край в свое время был одной из пилотных территорий, где проходила апробация, поэтому для наших школьников это вполне устоявшаяся и традиционная форма итоговой аттестации. «Конечно, был пройден большой путь, но сейчас это один из самых высокотехнологичных экзаменов в мире. Благодаря прозрачности и объективности процедуры проведения ЕГЭ все ребята находятся в равных условиях, они четко понимают, за что получили ту или иную оценку. Когда до первых экзаменов осталась пара дней, самое главное - успокоиться и быть уверенным в своих силах, не стараться пронести телефон или шпаргалку, тогда никаких проблем в сдаче ЕГЭ не будет!» — подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.
В состав ПАК входит не менее 2 видеокамер, которые полностью охватывают аудиторию, при этом хотя бы одна из камер направлена фронтально по отношению к расположению участников ЕГЭ. Каждый программно-аппаратный комплекс обеспечит съемку и видеозапись проведения ЕГЭ-2019, видеотрансляцию сигнала на портал https://smotriege.ru/session/new?from=http%3A%2F%2Fwww.smotriege.ru%2F.
Данные с камер будут передаваться в Центр обработки данных г. Екатеринбурга, где будут храниться до 1 марта 2020 года. ЦОД «Ростелекома» в столице Урала – один из самых крупных региональных дата-центров компании. Для сохранения информации в Центре установлена надежная криптозащита, специальная система гидроизоляции, защищающая оборудование от затопления, и система газового пожаротушения. Кроме того, ЦОД работает от отдельной трансформаторной подстанции, выделенной мощностью 250 кВт, с резервным источником питания.
Роман Сандалов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Ростелеком» уже шестой год обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ. И каждый год мы вносим что-то новое, модернизируем систему, чтобы обеспечить максимальную объективность сдачи экзамена. Новшество этого года в том, что мы установили почти в два раза больше IP-камер. Если в прошлом году их было в составе программно-аппаратных комплексов 526, то в этом году почти в два раза больше - 1080 штук».
Обязательное условие видеонаблюдения – защита персональных данных. Все камеры установлены так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольного измерительного материала, а также персональные данные участников Единого государственного экзамена. Кроме того, организованные каналы передачи данных в целях сохранения конфиденциальности будут изолированы от любых открытых и закрытых сетей.
Во время проведения ЕГЭ-2019 специалисты «Ростелекома» обеспечат дистанционную поддержку трансляции. В случае необходимости специальные мобильные бригады будут выезжать на место и оперативно оказывать техническую помощь.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:47 | 27.05.2019
Александр Высокинский уехал в Кению презентовать Екатеринбург как столицу Всемирного дня городов
14:22 | 27.05.2019
УрФУ приглашает на фестиваль спорта, еды и творчества
14:17 | 27.05.2019
В Куртамыше пьяный тракторист погубил 8-летнего мальчика
13:53 | 27.05.2019
В прикамских МФЦ с 1 июня начнут принимать заявления по изменению данных и перерасчету за вывоз ТКО
13:43 | 27.05.2019
Система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2019 в Пермском крае
13:32 | 27.05.2019
В рамках проекта «Чистая страна» ЕР в Перми состоялся субботник в долине реки Егошихи
13:27 | 27.05.2019
Задолженность свердловчан по алиментам превышает 3 млрд рублей
13:23 | 27.05.2019
В Перми наступает летняя погода
13:04 | 27.05.2019
В Свердловской области выросло число жалоб на медицинских работников
12:32 | 27.05.2019
Уральские таможенники пресекли канал поставки сигарет из Средней Азии
12:28 | 27.05.2019
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на шести участках дорог
12:10 | 27.05.2019
В Зауралье открыли набор на курсы матросов-спасателей
12:10 | 27.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило более восьми тысяч предложений по месту для храма
11:50 | 27.05.2019
В Курганской области снят запрет на посещение лесов
11:46 | 27.05.2019
В Прикамье рассматривают возможности организации предпринимательского образования в школах
11:46 | 27.05.2019
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019
11:15 | 27.05.2019
Птицефабрику «Рефтинская» обязали выплатить 287 миллионов по иску Росприроднадзора
10:57 | 27.05.2019
В ДТП в Белоярском районе пострадали пять человек
10:19 | 27.05.2019
В Шарташском лесопарке посадили 2023 дерева
10:11 | 27.05.2019
УГМК и РМК выступили с совместным заявлением по храму в Екатеринбурге
09:53 | 27.05.2019
Екатеринбурженка пыталась дважды взыскать долг по зарплате
09:21 | 27.05.2019
Ночью на улице Фрунзе сгорел Ford Focus
21:59 | 26.05.2019
Оба автомобиля всмятку: в Екатеринбурге произошло ДТП
18:21 | 26.05.2019
ФК «Урал» завершает сезон 2018/2019 победой над «Анжи» со счётом 0:2
14:42 | 26.05.2019
В нетрезвом состоянии угрожали ножом: в Талице два молодых человека угнали мотоцикл
13:57 | 26.05.2019
Завершили сезон на 13-ом месте: молодёжка «Урала» на выезде уступила «Анжи» со счётом 1:0
12:02 | 26.05.2019
В Свердловской области уже неделю разыскивают пропавшую женщину
11:07 | 26.05.2019
В Екатеринбурге в канаве нашли скелет человека