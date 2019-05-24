Система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2019 в Пермском крае

13:43 | 27.05.2019

К системе видеонаблюдения за ЕГЭ подключено 1065 программно-аппаратных комплексов (ПАК). В 71 пункте проведения экзамена и двух региональных центрах обработки информации трансляция будет вестись в режиме онлайн. Работы выполнил ПАО «Ростелеком» в рамках госконтракта с министерством образования и науки Пермского края.



На заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников обращал внимание на то, что в этом году единый государственный экзамен сдают 13 тысяч выпускников этого и прошлых лет, из них 11,5 тысячи – те, кто в этом году оканчивает школу. Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 27 мая.



Единый государственный экзамен проходит на территории России уже 10 лет. Пермский край в свое время был одной из пилотных территорий, где проходила апробация, поэтому для наших школьников это вполне устоявшаяся и традиционная форма итоговой аттестации. «Конечно, был пройден большой путь, но сейчас это один из самых высокотехнологичных экзаменов в мире. Благодаря прозрачности и объективности процедуры проведения ЕГЭ все ребята находятся в равных условиях, они четко понимают, за что получили ту или иную оценку. Когда до первых экзаменов осталась пара дней, самое главное - успокоиться и быть уверенным в своих силах, не стараться пронести телефон или шпаргалку, тогда никаких проблем в сдаче ЕГЭ не будет!» — подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



В состав ПАК входит не менее 2 видеокамер, которые полностью охватывают аудиторию, при этом хотя бы одна из камер направлена фронтально по отношению к расположению участников ЕГЭ. Каждый программно-аппаратный комплекс обеспечит съемку и видеозапись проведения ЕГЭ-2019, видеотрансляцию сигнала на портал https://smotriege.ru/session/new?from=http%3A%2F%2Fwww.smotriege.ru%2F.



Данные с камер будут передаваться в Центр обработки данных г. Екатеринбурга, где будут храниться до 1 марта 2020 года. ЦОД «Ростелекома» в столице Урала – один из самых крупных региональных дата-центров компании. Для сохранения информации в Центре установлена надежная криптозащита, специальная система гидроизоляции, защищающая оборудование от затопления, и система газового пожаротушения. Кроме того, ЦОД работает от отдельной трансформаторной подстанции, выделенной мощностью 250 кВт, с резервным источником питания.



Роман Сандалов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Ростелеком» уже шестой год обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ. И каждый год мы вносим что-то новое, модернизируем систему, чтобы обеспечить максимальную объективность сдачи экзамена. Новшество этого года в том, что мы установили почти в два раза больше IP-камер. Если в прошлом году их было в составе программно-аппаратных комплексов 526, то в этом году почти в два раза больше - 1080 штук».



Обязательное условие видеонаблюдения – защита персональных данных. Все камеры установлены так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольного измерительного материала, а также персональные данные участников Единого государственного экзамена. Кроме того, организованные каналы передачи данных в целях сохранения конфиденциальности будут изолированы от любых открытых и закрытых сетей.



Во время проведения ЕГЭ-2019 специалисты «Ростелекома» обеспечат дистанционную поддержку трансляции. В случае необходимости специальные мобильные бригады будут выезжать на место и оперативно оказывать техническую помощь.