Во вторник в Перми вновь будет запрещена продажа алкоголя

03:05 | 26.05.2019

28 мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Согласно постановлению краевого правительства, в этот день запрещена розничная продажа спиртного.



Нарушение запрета на торговлю алкоголем повлечет наложение административного штрафа.