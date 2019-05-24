Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


03:05 | 26.05.2019

Во вторник в Перми вновь будет запрещена продажа алкоголя

28 мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Согласно постановлению краевого правительства, в этот день запрещена розничная продажа спиртного.

Нарушение запрета на торговлю алкоголем повлечет наложение административного штрафа.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

03:08 | 26.05.2019
Пермские школьники смогут пройти бесплатное обучение по Интернету вещей

03:07 | 26.05.2019
На фестивале воздухоплавания «Небесная ярмарка-2019» в Кунгуре состоятся воздушные баталии

03:05 | 26.05.2019
Во вторник в Перми вновь будет запрещена продажа алкоголя

25.05.2019

22:02 | 25.05.2019
Не ориентируется в пространстве: в Екатеринбурге пропал дедушка

19:58 | 25.05.2019
В Первоуральске загорелась квартира в жилом доме

17:44 | 25.05.2019
На трассе под Екатеринбургом фура влетела в ограждение и перекрыла полосу

16:20 | 25.05.2019
Пропавшего в Екатеринбурге 10-летнего мальчика задержали в ТЦ «Карнавал»

14:05 | 25.05.2019
В одной из деревень в Свердловской области уже больше месяца ищут мужчину

13:32 | 25.05.2019
В Екатеринбурге угнали Mitsubishi Outlander

12:51 | 25.05.2019
В Екатеринбурге в «Салюте» состоится трансляция 1/2 финала ЧМ 2019 по хоккею между Россией и Финляндией

11:34 | 25.05.2019
Два садовых дома одновременно сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге

10:37 | 25.05.2019
В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 10-летнего мальчика

10:32 | 25.05.2019
В Екатеринбурге легковушка на полной скорости влетела в такси

09:13 | 25.05.2019
Ушла из дома и не вернулась: в Свердловской области уже больше двух недель ищут женщину

24.05.2019

22:39 | 24.05.2019
Десятиклассник екатеринбургской школы стал лауреатом малой Нобелевской премии

20:51 | 24.05.2019
Екатеринбуржца осудили на 16 лет колонии за поджог дома с семьёй

20:11 | 24.05.2019
В Екатеринбурге школьник СУНЦа покончил с собой перед экзаменами

19:08 | 24.05.2019
В Свердловской области задержали подозреваемых в угоне автомобиля

19:00 | 24.05.2019
В Прикамье обсудили доступность транспорта для инвалидов

18:49 | 24.05.2019
В екатеринбургском спорткомплексе «Калининец» появился новый легкоатлетический стадион

18:44 | 24.05.2019
В Екатеринбурге снесли киоск с фейерверками

18:40 | 24.05.2019
Глава Перми выразил соболезнования родным и близким педагога Сергея Евгеньевича Полянского

18:08 | 24.05.2019
Энергетики «Т Плюс» откроют автомобильное движение на улице Луначарского вечером 24 мая

18:02 | 24.05.2019
Портал закупок малого объема поможет сэкономить бюджетные средства

17:49 | 24.05.2019
Работы по реконструкции тепловой сети по улице Луначарского в Перми не потребовали перекрытия Комсомольского проспекта

17:47 | 24.05.2019
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадала 16-летняя девушка

17:46 | 24.05.2019
В «Ночи музеев» в 2019 году поучаствовали свыше 43 тысяч прикамцев

17:33 | 24.05.2019
Свердловский облсуд отложил заседание по уголовному делу группы, которая вывела в КНР полмиллиарда рублей

17:17 | 24.05.2019
Житель поселка Горноуральского спас женщину-инвалида из пожара

17:16 | 24.05.2019
Алексей Текслер уволил начальника дорожного управления Челябинска

16:51 | 24.05.2019
В Свердловской области финансирование нацпроектов увеличат на 11 млрд рублей

16:23 | 24.05.2019
Фестиваль Ural Music Night соберет музыкантов из 25 стран

15:51 | 24.05.2019
Писатель Леонид Юзефович приедет в Пермь на «Большую книжную ярмарку» и литературный фестиваль «Компрос»

15:45 | 24.05.2019
Мэрия Екатеринбурга: выбор новой площадки для храма потребует длительного согласования

15:22 | 24.05.2019
Очередная Ирбитская ярмарка пройдет 9-11 августа

15:10 | 24.05.2019
В Перми отменили ограничение движения по Компросу на выходные





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 