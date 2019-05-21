В Прикамье обсудили доступность транспорта для инвалидов

19:00 | 24.05.2019

В министерстве транспорта Пермского края прошла встреча Ассоциации автоперевозчиков и членов Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов.



Минтранс инициировал встречу, чтобы обсудить вопросы соблюдения при перевозках пассажиров-инвалидов законодательства об оказании помощи людям с ограниченными возможностями.



С просьбой организовать такую встречу в министерство обратилась председатель ПКО ВОИ Надежда Романова. Обеспечение доступности общественного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов, нормы поведения с людьми с ограниченными возможностями – те вопросы, которые были в повестке обсуждения.



Во встрече принимали участие перевозчики междугородних автобусных маршрутов. Использовав возможность общения, они задали интересующие их вопросы по выбору поведения в той или иной создавшейся ситуации.



Надежда Романова и член ПКО ВОИ Сергей Жбанов подчеркнули в своих выступлениях необходимость соблюдения требований законодательства о доступной среде для инвалидов, дали рекомендации по нормам общения с инвалидами.



Сергей Жбанов, кроме того, прочитал членам Ассоциации автоперевозчиков, владельцам автотранспортных предприятий, лекцию о технических и этических нормативах по обслуживанию пассажиров с инвалидностью.