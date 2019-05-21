Пермь: новости дня
19:00 | 24.05.2019
В Прикамье обсудили доступность транспорта для инвалидов
Минтранс инициировал встречу, чтобы обсудить вопросы соблюдения при перевозках пассажиров-инвалидов законодательства об оказании помощи людям с ограниченными возможностями.
С просьбой организовать такую встречу в министерство обратилась председатель ПКО ВОИ Надежда Романова. Обеспечение доступности общественного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов, нормы поведения с людьми с ограниченными возможностями – те вопросы, которые были в повестке обсуждения.
Во встрече принимали участие перевозчики междугородних автобусных маршрутов. Использовав возможность общения, они задали интересующие их вопросы по выбору поведения в той или иной создавшейся ситуации.
Надежда Романова и член ПКО ВОИ Сергей Жбанов подчеркнули в своих выступлениях необходимость соблюдения требований законодательства о доступной среде для инвалидов, дали рекомендации по нормам общения с инвалидами.
Сергей Жбанов, кроме того, прочитал членам Ассоциации автоперевозчиков, владельцам автотранспортных предприятий, лекцию о технических и этических нормативах по обслуживанию пассажиров с инвалидностью.
© «Вечерние Ведомости»
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