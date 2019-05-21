Портал закупок малого объема поможет сэкономить бюджетные средства

18:02 | 24.05.2019

24 мая на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос о внедрении механизма закупок так называемого «малого объема», при которых заказчик и поставщик заключают контракт напрямую, минуя конкурсные процедуры. Сейчас стоимость таких контрактов не превышает 100 тысяч рублей, а в отдельных случаях — учреждения спорта, образования, культуры — 400 тысяч рублей. С 1 июля лимиты по малым закупкам будут увеличены до 300 и 600 тысяч рублей.



Чтобы этот вид контрактов стал более прозрачным и конкурентным, по поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края региональная закупочная система была интегрирована с электронным магазином «Портал поставщиков» http://mos-tender.com/zakupki-rf, на котором свои заказы также размещает московское правительство. К электронному магазину постепенно подключаются другие регионы, сегодня их более 20. В Перми платформа начала работать с октября прошлого года. Муниципалитеты подключились к ней с 1 января 2019 года. Одним из главных преимуществ портала является то, что зарегистрироваться на нем и работать можно абсолютно бесплатно.



По словам главы Прикамья, портал значительно упрощает работу заказчикам, которые могут не просто оперативно и по оптимальным ценам закупать товар, но и контролировать цены, экономить бюджетные средства. «Важно, что этот портал доступен как тем, кто работает по 44-ФЗ, так и тем, кто работает по 223-му, — то есть и для бюджетных, и для автономных учреждений. Для бизнеса это прямой выход на рынок государственных муниципальных закупок. Соответственно, наш бизнес идет в другие регионы и бизнес других регионов идет к нам, растет конкуренция, растет и экономия», — подчеркнул Максим Решетников.



По данным краевого министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, на сайте с октября число зарегистрированных поставщиков выросло с 650 до 3609 пермских предпринимателей. На Портале сегодня более 126 тысяч поставщиков, 86% из них представители малого и среднего бизнеса.



По словам министра по регулирования контрактной системы в сфере закупок Пермского края Льва Гершанока, в магазине «малых закупок» администраторами Портала и Минзакупок осуществляется техподдержка: от письменных и устных консультаций до помощи в регистрации на Портале поставщиков.



По словам начальника отдела материально-технического снабжения ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» Галины Станкевич, большим плюсом портала является то, что исчезла необходимость обмениваться бумажными договорами, ждать, пока поставщик его подпишет и отправит по факсу. «Теперь мы за один день можем выгрузить в платежную систему договоры», — рассказала она.



Руководитель ООО «ТДО» Руслан Давлетшин особо отметил опцию закупки по потребности, когда заказчик может опубликовать техническое задание на сайте и ждать предложений от поставщиков. При этом у магазина, по словам предпринимателя, есть и минусы. «Это нестабильность работы Портала, он постоянно обновляется, и эти обновления приводят к задержке работы и сбоям, требуется перезагрузка», — поделился Руслан Давлетшин.



Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок отметил, что сейчас в крае планируется увеличение количества подобных электронных платформ. «К концу года подключим еще 2-3 магазина, это даст нашим заказчикам возможность выбора не только товара, но и более удобного для закупок электронного магазина», — подчеркнул он.