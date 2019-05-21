Работы по реконструкции тепловой сети по улице Луначарского в Перми не потребовали перекрытия Комсомольского проспекта

17:49 | 24.05.2019

Работы по монтажу теплопровода, проведение которых было запланировано на 24-27 мая на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского, были проведены в сокращенные сроки за счет применения современных технологий монтажа и оптимизации рабочих графиков. В связи с этим анонсированное ранее ограничение движения транспорта по нечетной стороне Комсомольского проспекта в выходные дни 25 и 26 мая вводиться не будет. Также в связи с отменой перекрытия движения общественный транспорт города будет ходить без изменений по существующим маршрутам.



Энергетики отмечают, что проводимые работы направлены на благо горожан и повышение комфорта проживания в домах краевой столицы. Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.



В 2019 году энергетики проводят масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах 1-й Красноармейской, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда». Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов. Все мероприятия синхронизированы с программой подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Перми.