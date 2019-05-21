Пермь: новости дня
17:46 | 24.05.2019
В «Ночи музеев» в 2019 году поучаствовали свыше 43 тысяч прикамцев
Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, это единственное время в году, когда в крае музеи, галереи и другие выставочные площадки работают до позднего вечера. «В этом году участниками стали 77 площадок – это существенный рост, почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул он.
По данным министерства культуры Пермского края, значительно выросло в этом году и количество жителей Прикамья, поучаствовавших в акции. Если в 2018 году в ней приняли участие более 23 тысяч человек, то в этом музеи и прочие учреждения культуры посетили более 43 тысяч человек.
Кроме того, в этом году жители Прикамья смогли воспользоваться новой функцией единого регионального сайта Ночи музеев и составить индивидуальный маршрут. Как отмечают в министерстве культуры Пермского края, сайтом воспользовались более 6 тысяч человек. Также в этом году для жителей Перми появился специальный автобусный маршрут от компании Tele2, который объединил 7 музеев города.
Наиболее популярной в «Ночь музеев» среди жителей Перми стали Пермская галерея, программа которой была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Ее посетили почти 3900 человек. В Центральном выставочном зале, где прошли онлайн-экскурсии по лучшим экспозициям Москвы, побывали 3,5 тысячи пермяков и гостей краевой столицы. Пять филиалов Пермского краевого музея посетили в общей сложности 5,9 тысячи человек. «А фестиваль Gnoomes Fest на Заводе им. Шпагина, где выступили коллективы из Великобритании и Италии, а также других городов России, получил наибольшее количество позитивных откликов и упоминаний в сетях», — отметила замминистра культуры Марина Илюхина.
Те, кто не смог посетить то или иное учреждение во время акции, могли поучаствовать в виртуальных турах по 7 краевым музеям, в том числе в Архитектурно-этнографическом комплексе «Хохловка», Музее пермской нефти, Музее В.В. Каменского и др.
В этом году особой популярностью акция «Ночь музеев» пользовалась в территориях Прикамья, к ней присоединились 39 муниципальных учреждений региона. Так, в Соликамске в Музее истории соли прошла акция «Сользавод: мифы и легенды», прошла квест-игра «Тайны Сользавода», экскурсии и мастер-классы. В них приняли участие около 7 тысяч человек. В краеведческом музее Очера при сотрудничестве с народным театром прошел «Музейный калейдоскоп. Театральная феерия», посвященная Году театра, туда пришли 2,5 тысячи жителей Очера. Всего в муниципальных музеях Прикамья побывали 23 тысячи жителей муниципальных районов.
«Такая востребованность стала ощутимым результатом комплексной модернизации музейного дела, превращения музеев в современные культурно-просветительские пространства. В этом, конечно, есть огромная заслуга музейных сотрудников», — отметила заместитель министра культуры Марина Илюхина.
© «Вечерние Ведомости»
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