Пермский край открывает новые направления экспорта в Китай

14:18 | 24.05.2019

23 мая состоялось третье заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения Янцзы Китайской Народной Республики. Председателями совета являются полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и член Государственного совета КНР Ван Юн.



Как отметил Игорь Комаров, механизм межрегионального взаимодействия между Россией и Китаем уже на данном этапе доказал свою актуальность и является показательной моделью сотрудничества. «В качестве положительного момента расширения двустороннего взаимодействия отмечаем наращивание договорной базы сотрудничества. До запуска формата «Волга-Янцзы» между регионами ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения Янцзы было заключено всего три соглашения. С момента принятия решения о создании нового формата сотрудничества договорная база увеличилась до 38 соглашений», — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ПФО.



По словам Ван Юна, совет в формате «Волга-Янцзы» служит важной платформой между двумя регионами, а также показывает достойный пример для международного сотрудничества. «Сейчас между нами осуществляется многоуровневое и полноформатное сотрудничество, поддерживаются тесные контакты между местными правительствами. Мы активно изучаем сотрудничество и сопрягаем наши политики», - подчеркнул член Государственного совета КНР.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, между Прикамьем и Китаем сложилось продуктивное сотрудничество в сфере внешней торговли. «Товарооборот в прошлом году составил 540 млн долларов США, — отметил глава Прикамья. — Экспорт из Пермского края в Китай за 2018 год составил 350 млн долларов США и импорт – почти 190 млн долларов».



Основу экспорта между Китаем и Пермским краем составляет продукция калийных удобрений, одновременно с этим развиваются и новые направления: экспорт древесины и продукции деревообработки. Импорт представлен в основном продукцией машиностроения.



Сейчас соглашения в рамках международного сотрудничества «Волга-Янцзы» в Прикамье действуют с провинциями Цзянси и Аньхой. На муниципальном уровне взаимодействуют Кунгур и китайский город Саньнин (провинция Хубэй).



В частности, между Прикамьем и китайскими регионами активно проходит обмен студентами и преподавателями. Сегодня в пермских вузах обучаются 139 студентов из Китая, а 55 пермских студентов учатся в Китае. В 2018 году в ходе визита делегации Пермского края Цзянси в Наньчанском университете Цзянси был открыт центр русского языка и культуры при поддержке.



Цзянси и Пермский край, помимо взаимодействия в образовательной сфере, также связывают торгово-экономические отношения. В частности, в Чусовом обрабатывают древесину для поставки в Китай. В ближайшее время в Наньчане (Цзянси) на берегу озера Поянху планируют построить «Русскую деревню» из пермской древесины, общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей. Также в конце прошлого года из Фучжоу в Пермь по железной дороге отправили партию из 16 контейнеров мандаринов и помидоров.



В прошлом году делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым побывала с бизнес-миссией в КНР. В ней приняли участие 12 ключевых предприятий: химической, деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности, ИТ-сектора, туризма и медицины. Ответный визит китайской делегации в Прикамье планируется в октябре этого года. В рамках Дней Цзянси в Перми состоится ярмарка-продажа китайских товаров, выступление творческих коллективов, а также встречи с представителями китайского бизнеса.



Кроме того, особый интерес к Пермскому краю проявляют и китайские туристы. В июне 2018 года в рамках рекламного тура Прикамье посетили представители Корпорации туризма провинции Цзянси, журналисты и блогеры в сфере туризма. Сейчас разрабатывается комплексное предложение для организованных групп из провинции Цзянси.



Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы» реализуется с 2013 года в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем.