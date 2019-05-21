За выходные холод в Перми сменится теплом

13:35 | 24.05.2019

Сейчас в столице Прикамья 6 градусов, переменная облачность. Сегодня, 24 мая, днем в Перми будет не более 8°C, северо-западный ветер; ночью около -2°C.



Завтра столбик термометра поднимется до 13°C, в воскресенье, 26 мая, потеплеет до 20°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потепление продолжится.