Пермь: новости дня
09:35 | 24.05.2019
Дмитрий Осипов представил инвестиционные проекты «Уралкалия»
По словам министра, на территории Березниковско-Соликамского промышленного узла функционируют 10 наиболее крупных промышленных предприятий, на которых трудятся 31,1 тысячи сотрудников, - это 19,7% от общей численности занятых на предприятиях Пермского края.
«Совокупный объем производства этих предприятий в 2018 году составил 235 млрд рублей, что составляет 19,7% от общего объема промышленного производства Пермского края. Предприятия Верхнекамья обеспечивают 42,6% объема экспорта Пермского края, отгружая за рубеж продукцию на 2,3 млрд долларов США», - отметил Алексей Чибисов.
Также он рассказал, что общий объем отгрузки продукции предприятий Березниковско- Соликамского промышленного узла в 2018 году составил 26,7 млн тонн (101,5% к 2017 году), к 2025 году прогнозный объем отгрузки по сравнению с 2018 годом возрастет в 1,41 раза - до 37,8 млн тонн в год.
Кроме того, министр представил инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются на предприятиях Верхнекамья: «Здесь реализуется более 15 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 451,3 млрд рублей (из них 171,2 млрд рублей уже вложено), что позволит к 2024 году обеспечить прирост числа занятых на предприятиях на 4687 человек (создано уже 2042 рабочих мест), прирост объёма производства на 91,9% и прирост экспорта на 89,6%».
Также в рамках совещания по развитию Березниковско-Соликамского узла гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов представил инвестиционные проекты предприятия. «Инвестиционный цикл в калийной отрасли составляет 8-10 лет. «Уралкалий» является самой строящейся компанией в отрасли – у нас сейчас в работе 5 шахтных стволов, компаний с таким объемом строительства в мире больше нет. Сегодня мы находимся в активной стадии реализации проектов расширения мощностей: строительство 4-го ствола на СКРУ-3, новых рудников на Усть-Яйве и СКРУ-2», - рассказал он.
Алексей Чибисов подчеркнул, что региональные предприятия активно пользуются государственной поддержкой в виде инвестиционных контрактов регионального и федерального уровня, а также субсидиями по программам Минпромторга РФ и займами федерального и регионального Фондов развития промышленности.
© «Вечерние Ведомости»
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