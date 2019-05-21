Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


09:35 | 24.05.2019

Дмитрий Осипов представил инвестиционные проекты «Уралкалия»

В минувший вторник министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов представил доклад по развитию промышленных предприятий Верхнекамья заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку и губернатору Прикамья Максиму Решетникову.

По словам министра, на территории Березниковско-Соликамского промышленного узла функционируют 10 наиболее крупных промышленных предприятий, на которых трудятся 31,1 тысячи сотрудников, - это 19,7% от общей численности занятых на предприятиях Пермского края.

«Совокупный объем производства этих предприятий в 2018 году составил 235 млрд рублей, что составляет 19,7% от общего объема промышленного производства Пермского края. Предприятия Верхнекамья обеспечивают 42,6% объема экспорта Пермского края, отгружая за рубеж продукцию на 2,3 млрд долларов США», - отметил Алексей Чибисов.

Также он рассказал, что общий объем отгрузки продукции предприятий Березниковско- Соликамского промышленного узла в 2018 году составил 26,7 млн тонн (101,5% к 2017 году), к 2025 году прогнозный объем отгрузки по сравнению с 2018 годом возрастет в 1,41 раза - до 37,8 млн тонн в год.

Кроме того, министр представил инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются на предприятиях Верхнекамья: «Здесь реализуется более 15 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 451,3 млрд рублей (из них 171,2 млрд рублей уже вложено), что позволит к 2024 году обеспечить прирост числа занятых на предприятиях на 4687 человек (создано уже 2042 рабочих мест), прирост объёма производства на 91,9% и прирост экспорта на 89,6%».

Также в рамках совещания по развитию Березниковско-Соликамского узла гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов представил инвестиционные проекты предприятия. «Инвестиционный цикл в калийной отрасли составляет 8-10 лет. «Уралкалий» является самой строящейся компанией в отрасли – у нас сейчас в работе 5 шахтных стволов, компаний с таким объемом строительства в мире больше нет. Сегодня мы находимся в активной стадии реализации проектов расширения мощностей: строительство 4-го ствола на СКРУ-3, новых рудников на Усть-Яйве и СКРУ-2», - рассказал он.

Алексей Чибисов подчеркнул, что региональные предприятия активно пользуются государственной поддержкой в виде инвестиционных контрактов регионального и федерального уровня, а также субсидиями по программам Минпромторга РФ и займами федерального и регионального Фондов развития промышленности.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:40 | 24.05.2019
Авиакомпания «РусЛайн» оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Кольцово

10:22 | 24.05.2019
Франция впервые представит на «Иннопроме» национальный стенд

09:51 | 24.05.2019
Начались работы по благоустройству Шарташского лесопарка

09:35 | 24.05.2019
Дмитрий Осипов представил инвестиционные проекты «Уралкалия»

09:12 | 24.05.2019
В выходные на Среднем Урале пройдут массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей

02:09 | 24.05.2019
Правительство РФ учтет предложения Пермского края по развитию химической промышленности

23.05.2019

22:17 | 23.05.2019
24 мая екатеринбуржцев приглашают обсудить с депутатами строительство храма

22:12 | 23.05.2019
С начала года в Екатеринбурге зафиксировано более 9000 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей

21:55 | 23.05.2019
В Екатеринбурге с 27 по 30 пройдёт первый этап опрессовок

20:25 | 23.05.2019
У студентки медицинского колледжа в Екатеринбурге обнаружили симптомы кори

19:41 | 23.05.2019
В Екатеринбурге на стройплощадке нашли снаряд

18:42 | 23.05.2019
В поликлиниках Екатеринбурга пройдёт «Онкосубботник»

18:13 | 23.05.2019
В Екатеринбурге водитель на иномарке сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

17:45 | 23.05.2019
В Нижней Салде пожар охватил шесть домов

17:24 | 23.05.2019
В Екатеринбурге переулок Арамильский закроют для движения на три года

17:22 | 23.05.2019
В рамках нацпроекта в Прикамье высажено почти 2 тысячи гектаров леса

16:45 | 23.05.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль «Книжная площадь-2019»

16:40 | 23.05.2019
Прокуратура нашла более 300 нарушений при капремонте домов в Свердловской области

16:12 | 23.05.2019
Операция «Маяк»: в Екатеринбурге выявлено 20 водителей, не пропустивших скорую

15:57 | 23.05.2019
Мэрия Екатеринбурга подаст иски к распространителям ложной информации о «храме-на-драме»

15:33 | 23.05.2019
24 мая на Среднем Урале ожидаются дождь и ветер до 20 м/с

15:20 | 23.05.2019
Отдельные категории свердловчан претендуют на компенсацию затрат по покупке оборудования для перехода на цифровое телевещание

15:02 | 23.05.2019
Трасса Пермского международного марафона утверждена оргкомитетом

14:51 | 23.05.2019
Четверо юных свердловчан получили нагрудные знаки «Горячее сердце» за героические поступки

14:30 | 23.05.2019
Теплоэнергетики определят лучшее ТСЖ Пермского края

14:28 | 23.05.2019
В ДТП на улице Кировоградской пострадали двое детей

14:23 | 23.05.2019
В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта

14:07 | 23.05.2019
Жители Екатеринбурга могут жаловаться на «гряземесов» квартальным

13:51 | 23.05.2019
Дополнительный рейс «Ласточки» по маршруту Пермь-2 – Кишерть назначается с 1 июня

13:50 | 23.05.2019
Высокинский не готов исключить сквер из списка возможных площадок для храма

13:11 | 23.05.2019
В столице Прикамья обсудили изменения в правила благоустройства

12:57 | 23.05.2019
Работы на набережной Малышева-Куйбышева должны завершить к октябрю

12:41 | 23.05.2019
Пермяков приглашают на ярмарки

12:29 | 23.05.2019
В Екатеринбурге раскрыта серия разбойных нападений на офисы микрозаймов

12:01 | 23.05.2019
В Орджоникидзевском районе демонтировали незаконные торговые павильоны

11:56 | 23.05.2019
В Прикамье определят приоритеты развития охотничьего хозяйства





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 