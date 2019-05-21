Пермь: новости дня
02:09 | 24.05.2019
Правительство РФ учтет предложения Пермского края по развитию химической промышленности
Открывая совещание, Дмитрий Николаевич подчеркнул, что продукция химического промышленного комплекса России практически во всех сферах российской экономики играет важную роль. «В настоящее время в РФ зарегистрировано около тысячи крупных и средних предприятий общей численностью более 600 тысяч человек, — отметил зампред Правительства РФ. — Доля химического комплекса в ВВП России составляет почти 1,5% объема отгруженной продукции, в объеме обрабатывающих производств — почти 10%. Химический комплекс является экспортно ориентированным сектором российской экономики. На экспорт поставляется ⅓ произведенной продукции. Доля экспортных поставок насчитывает более 80 стран».
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что химическая промышленность – одна из ключевых отраслей промышленного комплекса региона. В «химии» работает 278 предприятий края (8 крупнейших, 28 крупных и средних), 29 тысяч человек, это более 18% работников всей обрабатывающей промышленности региона. Сегодня в крае реализуются 12 крупных инвестпроектов, которые создадут 7,4 тысячи рабочих мест, позволят добиться 1,5-кратного роста экспорта продукции.
«Для нас важно, что химическая промышленность не просто сама по себе, она очень активно потребляет продукцию в других секторах пермских предприятий, например, машиностроении. Даже пример того предприятия, которое мы сегодня открывали, видим, что половина оборудования там - не только российское, но и пермское. То же самое касается и калийных предприятий, где строится много продукции — российской, пермской. Мы по цепочке загружаем все остальные сферы, — отметил губернатор. — Из тех форм поддержки, которые химическая промышленность использует, химики самые активные, используют весь спектр поддержки, который есть. Первое — это, конечно, СПИКи, у нас с 2015 года заключено 6 контрактов именно в химической сфере на 200 млрд рублей. Реализованные проекты более 3 тысяч рабочих мест в крае уже дают. Плюс к этому у нас еще есть СПИКи на региональном уровне. Помимо этого сейчас пять СПИКов в проработке – это очень эффективный инструмент».
Также глава Прикамья подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в успешной реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», так как он открывает для Пермского края новые экономические возможности.
В своем выступлении губернатор обозначил ряд проблем, с которым сталкиваются химические предприятия Пермского края. Часть из них касается транспортной инфраструктуры – предприятия Прикамья не всегда успевают отгружать высокомаржинальную продукцию. Есть проблемы с нефинансовым ограничением экспорта. Например, Пермская химическая компания производит отгрузку продукции в оборотной таре, которая принадлежит покупателям продукции. Требования Минтранса таковы, что если у этой тары нет свидетельства российского морского регистра судоходства, то она не может быть в обороте. Но, например, у этой тары есть сертификат японский - но он не признается российскими портами. Соответственно, предприятие не может получить тару покупателя для отправки груза.
Также глава региона привел пример с налогообложением при реализации крупных инвестиционных проектов. При импорте и экспорте товаров имеется возможность возврата НДС либо применения 0% ставки НДС. Вопрос находится в ведении федеральных служб – таможенной и налоговой. Сейчас срок возврата НДС затянутый. При реализации крупных инвестпроектов предприятия вынуждены на длительный срок «замораживать» значительные средства в виде обеспечительных платежей, что сокращает располагаемый оборотный капитал предприятия. В результате компании вынуждены привлекать аналогичный объем средств у коммерческих банков под 15-20%. Губернатор Максим Решетников обозначил необходимость пересмотра сроков возврата НДС. По словам главы региона, это реальный способ поддержки инвестиций, в ряде случаев даже более действенный, чем субсидии и так далее.
По итогам обсуждения заместитель председателя Правительства России подчеркнул, что озвученные предложения заслуживают всяческой поддержки либо детальной, тщательной проработки. «Все это войдет в итоговый протокол, будут даны поручения всем федеральным органам исполнительной власти, — резюмировал Дмитрий Николаевич. — У нас огромный потенциал, у нас огромная сырьевая база для развития химии, нефтегазохимии, и мы не можем этим, так сказать, не воспользоваться».
© «Вечерние Ведомости»
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