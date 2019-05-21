Пермь: новости дня
15:02 | 23.05.2019
Трасса Пермского международного марафона утверждена оргкомитетом
В связи с запланированным началом реконструкции Комсомольского проспекта и ремонтом на улице Революции трасса изменена, но она по-прежнему пройдет по центру города.
Изменения затронут в первую очередь длинные дистанции. Традиционно стартово-финишный городок будет располагаться на улице Ленина. По словам организаторов, трасса станет интереснее и динамичнее.
Она пройдет по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Сибирской, далее вверх по улице Сибирской с разворотом у Дворца спорта «Орленок» (не добегая до улицы Революции), далее вниз по улице Сибирской до улицы Ленина и направо, разворот, не добегая до улицы Клименко, затем по улице Ленина до улицы Сибирской и вниз до улицы Монастырской, потом предстоит преодолеть кольцо вокруг Соборной площади с возвратом по улице Монастырской до улицы Сибирской, затем по улице Ленина до финиша. Один круг трассы составит 10,5 км. Схема трассы здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/05/trassa.docx.
Забег на 5 км пройдет в рамках этой же трассы – по улице Ленина до улицы Сибирской (с разворотом на улице Пушкина). Схема трассы здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/05/trassa_5_km.docx.
Забег на 3 км пройдет по улице Ленина с разворотом до улицы Газеты «Звезда». Схема трассы здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/05/trassa_3_km.docx.
С конца мая стартуют бесплатные тренировки для всех жителей города для подготовки к марафону на разных спортивных объектах: стадионах «Прикамье», «Динамо», в Черняевском лесу, на эспланаде.
Организационный комитет одобрил схемы трасс.
В ближайшее время трассы должны пройти процедуру сертификации. Для этого в Пермь приедет официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Ежегодно количество участников спортивного мероприятия возрастает. Если в первый год проведения марафона на разных дистанциях свои силы попробовали более 5,5 тысячи участников, во второй – 7,2 тысячи, то на третий год проведения масштабного события организаторы увеличили количество слотов до 10 тысяч. Ежегодно вместе со спортсменами и любителями здорового образа жизни в забегах принимают участие губернатор Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты, общественники.
В этом году участников ждет много нового. Так, например, к привычным дистанциям – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров.
В настоящее время на разные дистанции зарегистрировались 3092 человека. Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций можно на сайте https://russiarunning.com/event/PermMarathon2019.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
© «Вечерние Ведомости»
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