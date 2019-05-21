Трасса Пермского международного марафона утверждена оргкомитетом

15:02 | 23.05.2019

Заседание оргкомитета провел глава Перми Дмитрий Самойлов. Третий Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября.



В связи с запланированным началом реконструкции Комсомольского проспекта и ремонтом на улице Революции трасса изменена, но она по-прежнему пройдет по центру города.



Изменения затронут в первую очередь длинные дистанции. Традиционно стартово-финишный городок будет располагаться на улице Ленина. По словам организаторов, трасса станет интереснее и динамичнее.



Она пройдет по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Сибирской, далее вверх по улице Сибирской с разворотом у Дворца спорта «Орленок» (не добегая до улицы Революции), далее вниз по улице Сибирской до улицы Ленина и направо, разворот, не добегая до улицы Клименко, затем по улице Ленина до улицы Сибирской и вниз до улицы Монастырской, потом предстоит преодолеть кольцо вокруг Соборной площади с возвратом по улице Монастырской до улицы Сибирской, затем по улице Ленина до финиша. Один круг трассы составит 10,5 км. Схема трассы здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/05/trassa.docx.



Забег на 5 км пройдет в рамках этой же трассы – по улице Ленина до улицы Сибирской (с разворотом на улице Пушкина). Схема трассы здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/05/trassa_5_km.docx.



Забег на 3 км пройдет по улице Ленина с разворотом до улицы Газеты «Звезда». Схема трассы здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/05/trassa_3_km.docx.



С конца мая стартуют бесплатные тренировки для всех жителей города для подготовки к марафону на разных спортивных объектах: стадионах «Прикамье», «Динамо», в Черняевском лесу, на эспланаде.



Организационный комитет одобрил схемы трасс.



В ближайшее время трассы должны пройти процедуру сертификации. Для этого в Пермь приедет официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций.



Ежегодно количество участников спортивного мероприятия возрастает. Если в первый год проведения марафона на разных дистанциях свои силы попробовали более 5,5 тысячи участников, во второй – 7,2 тысячи, то на третий год проведения масштабного события организаторы увеличили количество слотов до 10 тысяч. Ежегодно вместе со спортсменами и любителями здорового образа жизни в забегах принимают участие губернатор Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты, общественники.



В этом году участников ждет много нового. Так, например, к привычным дистанциям – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров.



В настоящее время на разные дистанции зарегистрировались 3092 человека. Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций можно на сайте https://russiarunning.com/event/PermMarathon2019.



Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».