Пермь: новости дня
14:30 | 23.05.2019
Теплоэнергетики определят лучшее ТСЖ Пермского края
В период действия акции энергетики оценят ТСЖ по нескольким критериям. Среди них: платежная дисциплина, отсутствие задолженности за отопление и горячую воду, уровень оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами коммерческого учета, регулярность передачи их показаний в ресурсоснабжающую организацию и степень подготовки дома к отопительному сезону. Кроме того, важно, чтобы у ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов. Победители акции будут определены по совокупности исполнения каждого из требований.
Лучшие ТСЖ будут отмечены денежными призами, которые могут быть направлены на благоустройство территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни в доме.
Подробную информацию можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-67-28, телефону call-центра 8-800-700-10-32.
© «Вечерние Ведомости»
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