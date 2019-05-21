В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта

14:23 | 23.05.2019

В выходные Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» проводят очередной этап реконструкции теплосети на перекрестке Компроса и ул. Луначарского.



С 00:00 25 мая до 05:30 27 мая будет закрыто движение транспорта через перекресток по нечетной стороне Комсомольского проспекта. Соответственно изменится движение общественного транспорта.



Автобусы №10 «м/р Владимирский – ЦУМ – м/р Нагорный» и №60 «ДДК им. Кирова – Попова – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади пойдут в объезд по Ленина, Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту, далее по своим маршрутам; в обратном направлении – по обычному маршруту.



Троллейбусы №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» и №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будут следовать до остановки «Комсомольская площадь».



Реконструкция теплосети на ул. Луначарского ведется поэтапно и в сжатые сроки, чтобы минимизировать дискомфорт для пермяков.