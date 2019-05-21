Пермь: новости дня
13:51 | 23.05.2019
Дополнительный рейс «Ласточки» по маршруту Пермь-2 – Кишерть назначается с 1 июня
В новый рейс скоростная электричка будет отправляться из Перми в 13:30 (здесь и далее время местное) и прибывать в Кишерть в 15:20. В обратном направлении электропоезд отправится в 16:03 и прибудет на станцию Пермь-2 в 17:53.
Дополнительные рейсы «Ласточки» позволят пассажирам добираться до конечного пункта поездки на 30 минут быстрее (по сравнению с обычным пригородным поездом сообщением Пермь-2 – Кишерть). Кроме того, благодаря им в графике сократится шестичасовой интервал между электричками в дневное время по будням.
В настоящее время на данном направлении курсирует 17 пригородных поездов, в том числе одна пара «Ласточек» (прим: пара – рейсы поездов в направлении туда и обратно). Стоимость билета в «Ласточке» аналогична стоимости проезда в других пригородных поездах на данном маршруте. За билет от Перми до Кишерти по полному тарифу необходимо заплатить 215 рублей (льготный – 107,5 рубля, детский – 54 рубля). Проезд возможен по разовым и абонементным билетам.
«Ласточки» – подвижной состав нового поколения, спроектированный с учетом российских климатических особенностей, технологических стандартов, специальных требований к безопасности и защите окружающей среды. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.
Сеть маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электропоезда, планомерно расширяется. В графике 2018/2019 гг. пригородные поезда «Ласточка» на СвЖД курсируют на постоянной основе между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей (Свердловская область). По праздникам скоростные электрички отправляются в Верхотурье и Серов.
В Пермском крае с 1 ноября 2018 года «Ласточки» появились на направлениях Пермь – Кунгур и Пермь – Верещагино. 6 мая 2019 года маршрут «Ласточки» сообщением Пермь-2 – Кунгур продлен до станции Кишерть.
С начала запуска «Ласточки» в Прикамье перевезли около 180 тысяч пассажиров.
© «Вечерние Ведомости»
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