В Прикамье начинается процесс переобучения предпенсионеров

17:12 | 22.05.2019

В период с 2019 по 2024 годы с целью сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста в Пермском крае реализуется мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.



В соответствии с законом № 350-ФЗ от 03 октября 2018 года к гражданам предпенсионного возраста относятся граждане, которые находятся в возрасте до пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.



Для участия в мероприятии необходимо обратиться в территориальный отдел государственного казенного учреждения центра занятости населения Пермского края по месту жительства или месту пребывания и представить следующие документы:



- заявление о направлении на профессиональное обучение,



- паспорт или документ, его заменяющий,



- трудовую книжку или документ, ее заменяющий, - для незанятых граждан предпенсионного возраста; копию трудовой книжки, заверенную работодателем – для занятых граждан предпенсионного возраста,



- документ об образовании и (или) о квалификации,



- индивидуальную программу реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов),



- справку, подтверждающую отнесение к категории граждан предпенсионного возраста от Пенсионного фонда Российской Федерации (не обязательно).



Период обучения составляет не более 3 месяцев.



На обучение могут быть направлены как ищущие работу граждане, так и работающие граждане, обратившиеся в службу занятости. Обучение осуществляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Пермского края



Со всей необходимой информацией по обучению можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Пермского края http://szn.permkrai.ru/uslugi-dlya-otdelnykh-kategoriy-grazhdan/professionalnoe-obuchenie-i-dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie-grazhdan-predpensionnogo-vozra/ или в территориальном отделе государственного казенного учреждения центра занятости населения Пермского края.



Работодатель, направляя своих работников на повышение квалификации или переобучение, имеет возможность, не привлекая собственных средств, дать своим работникам новые профессиональные навыки и компетенции, необходимые для эффективной и качественной работы. Для участия в мероприятии работодателю необходимо обратиться в территориальный отдел государственного казенного учреждения центра занятости населения Пермского края по месту регистрации предприятия. Стоимость профессионального обучения на одного гражданина за курс обучения не более 68,5 тысячи рублей.