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Пермь: новости дня


13:23 | 22.05.2019

В воскресенье в Перми будет ограничено движение транспорта

26 мая в микрорайоне Парковый пройдет велопробег «Пермское кольцо». С 09:40 до 11:40 по маршруту велопробега движение всех видов транспорта будет закрыто. Автомобилистам необходимо планировать свои поездки заранее.

На этот период будет перекрыто движение транспорта на проспекте Парковом от улицы Переселенческой до улицы Куфонина, на улице Переселенческой от улицы Гатчинской до проспекта Паркового, а также по улице Гатчинской на участке от улицы Подлесной до улицы Василия Каменского.

С 10:00 25 мая до 11:30 26 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на всем протяжении маршрута велопробега на проспекте Парковом и улице Переселенческой.

С 09:40 до 11:40 26 мая изменится движение общественного транспорта.

- Автобусный маршрут №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» в прямом и обратном направлениях следует по улицам Куфонина, технологическому проезду вдоль проспекта Парковый, Зои Космодемьянской, Подлесной и далее по маршруту следования.

- Автобусный маршрут №12 «проспект Парковый – ОАО «ПЗСП» в направлении улицы Переселенческой следует по технологическому проезду вдоль проспекта Парковый с конечной остановкой «улица Зои Космодемьянской», в обратном направлении по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной, Куфонина и далее по маршруту следования.

- Автобусные маршруты №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» и №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» будут укорочены до пересечения улиц Василия Каменского и Зои Космодемьянской.

- Автобусный маршрут №47 «аэропорт «Бахаревка» – Мачтобаза» в прямом и обратном направлениях следует по технологическому проезду вдоль проспекта Парковый.

- Автобусный маршрут №54 «улица Мильчакова – микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях следует через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика «Гознак» по улицам Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов и Подлесной.

- Автобусные маршруты №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в прямом и обратном направлениях следуют через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика «Гознак» по улицам Локомотивной, Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Подлесной, Зои Космодемьянской, технологическому проезду вдоль проспекта Парковый, Куфонина, далее по маршруту следования.

- Троллейбусный маршрут №10 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» будет укорочен до остановочного пункта «Печатная фабрика «Гознак».

© «Вечерние Ведомости»

 


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