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Пермь: новости дня


12:48 | 22.05.2019

В Прикамье пройдет прямая линия по детскому отдыху

В пятницу, 24 мая, приемная президента РФ в Пермском крае проведет «прямую телефонную линию», посвященную организации детского отдыха в летние каникулы, в том числе вопросам предоставления сертификатов и путевок в лагеря.

Прямая линия будет работать 24 мая с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (342) 217-68-90.

Все обратившиеся получат рекомендации и разъяснения от представителей Уполномоченного по правам ребенка и Роспотребнадзора, региональных министерств соцразвития, образования и науки, здравоохранения, департамента соцполитики администрации Перми. Приемная президента возьмет на контроль исполнение решений по всем поступившим вопросам.

© «Вечерние Ведомости»

 


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