Новое производство принесет бюджету Прикамья более полумиллиарда налоговых поступлений в год

12:25 | 22.05.2019

21 мая в Перми состоялось торжественное открытие нового производства пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ) АО «Сибур-Химпром». Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак, губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и заместитель министра энергетики Павел Сорокин, руководители региона и компании.



Производство ДОТФ на пермском предприятии СИБУРа является крупнейшим в Европе. Инвестиции в проект составили 6,95 млрд руб. без НДС. Локализация бюджета проекта внутри страны — 82%. Налоговые поступления в бюджет Пермского края от нового производства составят более полумиллиарда рублей в год.



Дмитрий Козак подчеркнул, что компания СИБУР является лидером химической, нефтехимической промышленности России и активно развивает новые технологии. Это позволяет производить российскую конкурентоспособную продукцию. «Мы будем поддерживать такие начинания и новые проекты, в том числе в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» – выделяются, значит, средства из федерального бюджета на поддержку таких компаний, предоставляются льготы. В настоящее время в парламенте рассматривается законопроект по поддержке СПИКов, предполагающих внедрение новых технологий. Компаниям будут предоставляться преференции самого высокого уровня, субсидироваться исследовательские работы», – подчеркнул Дмитрий Козак.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил значимость нового производства для Пермского края. «Для региона особенно ценно то, что проект реализуется с местной поддержкой, в рамках специнвестконтракта, он подписан в 2017 году, – сказал Максим Решетников. – Большое спасибо вашему коллективу за то, что все обязательства выполнены в срок, 7 млрд инвестиций превратились в производство новой продукции для российского рынка и имеющей большой экспортный потенциал. Созданы новые рабочие места и, главное, большая доля оборудования – оборудование российского производства».



Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов отметил, что ДОТФ – новый продукт для России. «Производство в Перми является одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли, вкладом в рост несырьевого экспорта страны. Особенно важно, что ДОТФ – экологичный пластификатор. Уверен, что за экологичными продуктами будущее», – подчеркнул Дмитрий Конов.



Отметим, ДОТФ является одним из ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов, защитных покрытий в автопроме, придавая им гибкость, повышенную прочность, износо- и морозостойкость. Производство пластификатора ДОТФ мощностью 100 тыс. тонн в год позволит не только удовлетворить потребность рынка РФ, дефицит которого по пластификаторам составляет около 60 тыс. тонн в год, но и будет способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта в Европу и другие направления. В отличие от фталатных пластификаторов, ДОТФ является экологически чистым продуктом. Решения на его основе удовлетворяют самым высоким экологическим требованиям в Европе и других странах мира. Экологичность производства ДОТФ также обеспечивается современными очистными сооружениями предприятия, реконструкция которых была завершена в 2018 году и включала в себя строительство блока биологической очистки сточных вод.



АО «Сибур-Химпром» – предприятие, входящее в состав крупнейшей нефтехимической компании России и Восточной Европы АО «СИБУР Холдинг». АО «Сибур-Химпром» специализируется на переработке жидких углеводородов и является одним из ведущих российских производителей вспенивающегося полистирола.



На предприятии действуют три основных производства:



– производство бутиловых спиртов и 2-этилгексанола мощностью 160 тыс. тонн в год;



– производство этилбензола (мощностью 220 тыс. тонн в год), стирола (мощностью 135 тыс. тонн в год) и полистирола (100 тыс. тонн в год);



– производство по выпуску этилена и пропилена.



Продукция компании поставляет на предприятия более 11 регионов страны, а также экспортируется в Финляндию, Чехию, Украину, Беларусь, Польшу, Литву, Казахстан, Киргизстан, Словению и Словакию.