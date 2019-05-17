Пермь: новости дня
22:27 | 21.05.2019
Дмитрий Козак проинспектировал строительство домов микрорайона Любимов
Как сообщил губернатор Максим Решетников, с начала этого года число домов, признанных аварийными, дополнилось еще 15 домами, где проживает еще 500 человек. Для них уже строят новые дома, их сдача запланирована на 3 квартал 2020 года. Дмитрий Козак подчеркнул важность информирования жителей о ситуации. Заместитель председателя Правительства РФ поручил краевым властям своевременно доносить до жителей информацию о состоянии домов, планах по переселению из аварийного жилья.
«Здесь очень важна координация действий федеральных, региональных органов власти и «Уралкалия». Сегодня мы оценили, как идет ликвидация последствий аварии, каким образом будут дальше развиваться события, что нам нужно еще сделать со своей стороны. В целом все идет по плану. Главное, чтобы люди видели перспективы: на это направлены наши усилия», — подчеркнул Дмитрий Козак.
Губернатор Пермского края подчеркнул, что сейчас строительство развернуто в полном объеме. По словам главы региона, перед краевыми властями стоит задача выполнить обязательства, взятые перед Правительством РФ, и завершить переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии. «Одновременно с этим важно обеспечить дальнейшее развитие Березниковско-Соликамского промузла. У нас здесь 0,5 трлн рублей запланированных инвестиций, порядка 5 тысяч новых рабочих мест только напрямую на предприятиях, из которых почти 2 уже созданы. Важно обеспечить заделы на ближайшие 10 лет. Поэтому приезд Дмитрия Николаевича важен и для решения первой задачи, потому что некоторые вопросы без Правительства здесь не решить, и для второй, потому что развитие рудной базы — это гигантские инвестиции, при которых важны прогнозируемые и понятные условия», — отметил глава Прикамья. Также Максим Решетников обозначил необходимость дальнейшего развития дорожной инфраструктуры микрорайона. Дороги обеспечат жителям транспортную доступность и исторического центра, и социальных объектов, и промышленных предприятий.
По итогам совещания Дмитрий Козак дал поручение профильным министерствам об оказании дополнительной финансовой поддержки Пермскому краю. На расселение людей из домов, расположенных в зоне техногенной аварии, которые изначально не были запланированы, планируется направить 1 млрд рублей из трех источников: федерального, регионального бюджетов и бюджета «Уралкалия», а также 900 млн рублей из федерального бюджета – на дорожное строительство в микрорайоне Любимов.
В общей сложности в этом году планируется сдать 8 домов. Таким образом, будет введено 80% квартир второй очереди жилого комплекса. Предполагается, что все дома жилого комплекса будут достроены в 2-3 кварталах 2020 года.
Из социальной инфраструктуры здесь еще появятся школа с бассейном на 1224 места, еще один детский сад (всего их будет три), физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2 тысячи кв. м. Сейчас на территории ЖК уже работает два детских сада на 240 и 260 мест. Продолжается и строительство дорожной инфраструктуры.
Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тысяч человек. Переселение людей происходит через использование механизма социальной выплаты. На сегодня уже почти 11,5 тысячи человек получили выплаты, более 4,3 тысячи человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется предоставить соцвыплаты еще 2 722 березниковцам. Таким образом, соцвыплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года. К концу года количество граждан, переехавших в благоустроенное жилье, превысит 6 тысяч человек. Остальные переедут в благоустроенное жилье в течение 2020 года.
Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем аппарата полномочного представителя президента в ПФО и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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