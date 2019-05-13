Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


19:55 | 21.05.2019

Команда юнармейцев из Чернушки представит Пермский край на окружной «Зарнице Поволжья»

35 команд военно-патриотических клубов и объединений, кадетских и казачьих классов из территорий Пермского края приняли участие в региональном этапе юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2019».

Мероприятие проходило с 14 по 18 мая в селе Усть-Качка на базе учебного центра Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Федора Кузьмина.

Программу региональной «Зарницы» организаторы разбили на несколько тематических блоков. В военно-тактическом блоке команды соревновались в строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранат, разборке-сборке автомата и надевании общевойскового защитного комплекта на время, а также совершили марш-бросок и преодолели общевойсковую полосу препятствий. В спортивном блоке юнармейцев ожидала силовая гимнастика, плавание и бег на 60 и 1000 м. Также участники «Зарницы» творчески представили свои команды в конкурсе «Визитка» и ответили на вопросы военно-исторической викторины.

Также работали интерактивные площадки, где желающие могли сыграть в спортивную игру «Бампербол», научиться управлять квадрокоптерами, посмотреть уникальные социальные видеоролики с Международного кинофестиваля «Лампа», а также почувствовать себя в роли журналистов на интерактивной игре «4-я власть».

По итогам всех испытаний победителем краевой «Зарницы» стала команда военно-патриотического спортивного клуба «Цвет нации» Чернушинского городского округа. 2 место заняли спортсмены «Патриот-С» из Пермского района, замкнула тройку лидеров команда «Патриот ЦДО» Красновишерского городского округа.

На церемонии награждения руководитель ВПСК «Цвет нации» Александр Довгаль отметил, что команда побеждает в краевой «Зарнице» уже третий год подряд: «Скажу честно, такого высокого уровня мероприятий по патриотическому воспитанию в Пермском крае нет. Именно в таком возрасте ребятам важно участвовать в массовом патриотическом движении всего Приволжья. Воспитывать характер, волю к победе, командный дух и ответственность перед товарищами, тренером и перед самим собой за результат. Спасибо организаторам за Зарницу. Спасибо моим ребятам за Победу!»

Остается добавить, что команда «Цвет нации» примет участие в Окружном финале военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2019», мероприятие пройдет в Оренбурге по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в сентябре этого года. Команда «Патриот-С» представит Пермский край на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Команды, занявшие 3 и 4 места, награждены экскурсионной поездкой в город-герой Смоленск.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:55 | 21.05.2019
Команда юнармейцев из Чернушки представит Пермский край на окружной «Зарнице Поволжья»

19:41 | 21.05.2019
Студенту из Екатеринбурга грозит до пяти лет лишения свободы за кражу в Ульяновске

19:06 | 21.05.2019
В районах Перми начались еженедельные встречи с представителями бизнеса

18:58 | 21.05.2019
В Пермском районе идет ремонт дорог в рамках нацпроекта

18:54 | 21.05.2019
На краевом форуме «Пермское долголетие» обсудят возможности самореализации пожилых людей

18:41 | 21.05.2019
«Умные» технологии помогут березниковцам экономить на коммунальных услугах

18:39 | 21.05.2019
Александр Высокинский провел заседание по организации Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге

18:37 | 21.05.2019
В Перми стартовали гидравлические испытания тепловых сетей

18:18 | 21.05.2019
На выходных в Екатеринбурге состоится традиционная ярмарка на площади 1905 года

18:02 | 21.05.2019
Уральские молодежные СМИ вышли на международный уровень

17:45 | 21.05.2019
В Свердловской области клещи покусали почти 11 тысяч человек

17:32 | 21.05.2019
Депутат Госдумы обратился в мэрию Екатеринбурга с просьбой ускорить ремонт Малышевского моста

17:26 | 21.05.2019
В субботу из-за книжного фестиваля перекроют улицу Пролетарскую

16:57 | 21.05.2019
В мэрии Екатеринбурга начали рассматривать новые варианты места строительства храма

16:30 | 21.05.2019
Куйвашев и Пинаев обсудили празднование 300-летия Нижнего Тагила

16:16 | 21.05.2019
Миасский бизнесмен хочет построить на Урале город ученых

16:02 | 21.05.2019
«Горьковка» примет участие в «Большой книжной ярмарке»

16:01 | 21.05.2019
Челябинский депутат помог восстановить взорвавшийся дом

15:58 | 21.05.2019
В Новоуральске разыскивается пропавший без вести мужчина

15:45 | 21.05.2019
В 2019 году «Екатеринбург Арену» планируют передать в собственность Свердловской области

15:44 | 21.05.2019
Закон о сводных расчетах готов к рассмотрению в Госдуме

15:35 | 21.05.2019
В этом году организаторы благотворительного забега «На одном дыхании» ожидают 1200 участников

15:27 | 21.05.2019
Власти Пермского края приступают к проектированию поликлиники в Сиве

15:16 | 21.05.2019
В Екатеринбурге осужден наркосбытчик, делавший закладки в виде цементных шариков

15:01 | 21.05.2019
Анатолий Литовченко помог организовать концерт для ветеранов

14:57 | 21.05.2019
Евгений Куйвашев отчитался о результатах работы правительства за 2018 год

14:27 | 21.05.2019
Предварительная причина пожара в поселке Северка – неисправность электропроводки

14:18 | 21.05.2019
С начала года на портале «Управляем вместе» решено в 2 раза больше проблем, чем за предыдущие два года

14:07 | 21.05.2019
В Перми открылась вакансия директора бизнес-инкубатора

13:53 | 21.05.2019
Екатеринбуржцы прислали уже более двух тысяч предложений по месту для храма

13:49 | 21.05.2019
Оперативники свердловского УФСБ задержали члена криминальной наркогруппы

13:35 | 21.05.2019
Сотрудница ГУФСИН Прикамья стала трехкратной чемпионкой Европы по самбо

13:03 | 21.05.2019
В Прикамье разработают план по вовлечению в спорт жителей старше 30 лет

12:50 | 21.05.2019
Полиция Екатеринбурга раскрыла серию угонов иномарок

12:42 | 21.05.2019
Начальник свердловского уголовного розыска уходит на «гражданку»

12:36 | 21.05.2019
В Перми открылся XIII Международный Дягилевский фестиваль





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 