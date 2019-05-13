Команда юнармейцев из Чернушки представит Пермский край на окружной «Зарнице Поволжья»

19:55 | 21.05.2019

35 команд военно-патриотических клубов и объединений, кадетских и казачьих классов из территорий Пермского края приняли участие в региональном этапе юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2019».



Мероприятие проходило с 14 по 18 мая в селе Усть-Качка на базе учебного центра Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Федора Кузьмина.



Программу региональной «Зарницы» организаторы разбили на несколько тематических блоков. В военно-тактическом блоке команды соревновались в строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранат, разборке-сборке автомата и надевании общевойскового защитного комплекта на время, а также совершили марш-бросок и преодолели общевойсковую полосу препятствий. В спортивном блоке юнармейцев ожидала силовая гимнастика, плавание и бег на 60 и 1000 м. Также участники «Зарницы» творчески представили свои команды в конкурсе «Визитка» и ответили на вопросы военно-исторической викторины.



Также работали интерактивные площадки, где желающие могли сыграть в спортивную игру «Бампербол», научиться управлять квадрокоптерами, посмотреть уникальные социальные видеоролики с Международного кинофестиваля «Лампа», а также почувствовать себя в роли журналистов на интерактивной игре «4-я власть».



По итогам всех испытаний победителем краевой «Зарницы» стала команда военно-патриотического спортивного клуба «Цвет нации» Чернушинского городского округа. 2 место заняли спортсмены «Патриот-С» из Пермского района, замкнула тройку лидеров команда «Патриот ЦДО» Красновишерского городского округа.



На церемонии награждения руководитель ВПСК «Цвет нации» Александр Довгаль отметил, что команда побеждает в краевой «Зарнице» уже третий год подряд: «Скажу честно, такого высокого уровня мероприятий по патриотическому воспитанию в Пермском крае нет. Именно в таком возрасте ребятам важно участвовать в массовом патриотическом движении всего Приволжья. Воспитывать характер, волю к победе, командный дух и ответственность перед товарищами, тренером и перед самим собой за результат. Спасибо организаторам за Зарницу. Спасибо моим ребятам за Победу!»



Остается добавить, что команда «Цвет нации» примет участие в Окружном финале военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2019», мероприятие пройдет в Оренбурге по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в сентябре этого года. Команда «Патриот-С» представит Пермский край на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Команды, занявшие 3 и 4 места, награждены экскурсионной поездкой в город-герой Смоленск.