Пермь: новости дня
19:06 | 21.05.2019
В районах Перми начались еженедельные встречи с представителями бизнеса
Администрация Перми продолжает выстраивать конструктивный диалог с представителями бизнеса. Каждый понедельник с 15:00 до 17:00 в администрациях районов города будут проходить консультации для индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам размещения НТО.
Первое такое мероприятие прошло в Индустриальном районе с участием исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Индустриального района Перми Светланы Рассадовой и начальника сектора потребительского рынка администрации района Светланы Ившиной. Представители бизнеса могли получить консультации по вопросам об участии в торгах на право размещения НТО, порядке включения дополнительных мест в схему, требованиях к внешнему виду нестационарных торговых объектов и другие.
Так, предприниматель Наталья Покрышкина обратилась в администрацию района с вопросом о том, как можно оформить в аренду земельный участок для размещения торгового павильона.
- 18 лет мы занимаемся цветочным бизнесом. В июле заканчивается договор аренды земельного участка, на котором размещается наш павильон. Я обратилась в администрацию района, чтобы узнать, по какому адресу будут проходить торги по размещению торговых объектов. Мне показали адреса в схеме размещения объектов, мы определились с адресом и теперь планируем участвовать в торгах на право размещения НТО, – рассказала Наталья Покрышкина.
В ходе встречи индивидуальному предпринимателю рассказали о том, какие места предусмотрены в схеме размещения НТО, когда планируется провести торги, как заключить договор на право размещения НТО, какие требования предъявляются к торговым объектам на сегодняшний день.
- Администрация района проводит системную работу по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. Чаще всего в сектор потребительского рынка обращаются с вопросами о включении НТО в схему размещения. Каждый понедельник мы будем встречаться с индивидуальными предпринимателями, чтобы обсудить возникающие у них вопросы, - отметила Светлана Ившина.
Проведение таких консультаций позволит оказать содействие в решении вопросов в сфере торговли и выстроить диалог между представителями власти и субъектами малого и среднего предпринимательства.
© «Вечерние Ведомости»
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