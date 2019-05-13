В районах Перми начались еженедельные встречи с представителями бизнеса

19:06 | 21.05.2019

Первая встреча с индивидуальными предпринимателями состоялась в администрации Индустриального района Перми.



Администрация Перми продолжает выстраивать конструктивный диалог с представителями бизнеса. Каждый понедельник с 15:00 до 17:00 в администрациях районов города будут проходить консультации для индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам размещения НТО.



Первое такое мероприятие прошло в Индустриальном районе с участием исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Индустриального района Перми Светланы Рассадовой и начальника сектора потребительского рынка администрации района Светланы Ившиной. Представители бизнеса могли получить консультации по вопросам об участии в торгах на право размещения НТО, порядке включения дополнительных мест в схему, требованиях к внешнему виду нестационарных торговых объектов и другие.



Так, предприниматель Наталья Покрышкина обратилась в администрацию района с вопросом о том, как можно оформить в аренду земельный участок для размещения торгового павильона.



- 18 лет мы занимаемся цветочным бизнесом. В июле заканчивается договор аренды земельного участка, на котором размещается наш павильон. Я обратилась в администрацию района, чтобы узнать, по какому адресу будут проходить торги по размещению торговых объектов. Мне показали адреса в схеме размещения объектов, мы определились с адресом и теперь планируем участвовать в торгах на право размещения НТО, – рассказала Наталья Покрышкина.



В ходе встречи индивидуальному предпринимателю рассказали о том, какие места предусмотрены в схеме размещения НТО, когда планируется провести торги, как заключить договор на право размещения НТО, какие требования предъявляются к торговым объектам на сегодняшний день.



- Администрация района проводит системную работу по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. Чаще всего в сектор потребительского рынка обращаются с вопросами о включении НТО в схему размещения. Каждый понедельник мы будем встречаться с индивидуальными предпринимателями, чтобы обсудить возникающие у них вопросы, - отметила Светлана Ившина.



Проведение таких консультаций позволит оказать содействие в решении вопросов в сфере торговли и выстроить диалог между представителями власти и субъектами малого и среднего предпринимательства.