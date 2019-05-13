В Пермском районе идет ремонт дорог в рамках нацпроекта

18:58 | 21.05.2019

В Пермском районе в разгаре ремонт дорожных объектов, включенных в перечень объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Ремонт начат на муниципальных дорогах «Болгары – Юго-Камский – Крылово» - подъезд №1»; пос. Юго-Камский – Оханская переправа и подъезд к пос. Юго-Камский. На всех объектах один подрядчик – ООО «АртИнвестГрупп». Цена контракта 21,6 млн руб.



Дороги ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



На сегодняшний день уже выполнены работы по фрезерованию старого дорожного покрытию и устройству выравнивающего слоя.



Подрядная организация самостоятельно контролирует ход работ. Так, при укладке асфальтобетона производится замер температуры смеси пирометром с целью качественного выполнения работ. Лаборатория краевого Управления автодорог будет отбирать пробы после завершения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетона.



По условиям муниципального контракта ремонт на каждом из объектов должен быть завершен до 30 июня.