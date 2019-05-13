На краевом форуме «Пермское долголетие» обсудят возможности самореализации пожилых людей

18:54 | 21.05.2019

28 мая на Пермской ярмарке состоится краевой форум «Пермское долголетие. Время достижений». Мероприятие нацелено на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для благополучия и развития людей, ведущих активную жизнь вне зависимости от возраста.



По данным краевого министерства социального развития, ключевыми станут вопросы самореализации и трудовой занятости. На площадках форума пройдут тематические дискуссии, мастер-классы, интерактивные презентации, показы мод, танцевальный батл и многое другое. Кроме этого, гости смогут обсудить с экспертами вопросы поддержания здоровья, получить профессиональные консультации по правильному питанию и спортивной активности, познакомиться с новейшими технологиями в области косметологии и эстетической медицины.



Отметим, программа форума «Пермское долголетие» составлена исходя из целей и задач национального проекта «Демография».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что для реализации идеи активного долголетия в регионе в первую очередь должны быть созданы условия для качественной жизни и отдыха пожилых людей. «Важно, чтобы позитивные изменения, происходящие в крае, касались не только экономически активного населения, но и пожилых людей», — подчеркнул глава Прикамья.



Напомним, в Прикамье продвигается идея активного долголетия, создаются условия для качественной жизни и отдыха старшего поколения. Так, например, с ноября 2018 года в регионе реализуется проект «Серебряный туризм», в рамках которого для пожилых людей разработаны специальные туристические маршруты по Прикамью.