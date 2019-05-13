Пермь: новости дня
18:41 | 21.05.2019
«Умные» технологии помогут березниковцам экономить на коммунальных услугах
Для повышения уровня безопасности на придомовой территории и комфорта жителей в 2018 году была внедрена система внутридворового видеонаблюдения в городском микрорайоне Любимов, включающая 16 камер видеонаблюдения, которые в режиме реального времени контролируют ситуацию и «следят» за вывозом твердых бытовых отходов с контейнерных площадок. Также в Любимове были смонтированы система «Умного дома» и технология дистанционного снятия показаний с общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. Кроме того, в Березниках идет работа по модернизации тепловых пунктов и диспетчеризации социальных объектов города. В проекте участвуют все детские дошкольные учреждения города. В них система обеспечит контроль над потреблением ресурсов и даст возможность более эффективно управлять теплоснабжением на основе данных мониторинга и аналитики.
Глава региона отметил, что использование новых технологий позволяет сделать города более безопасными для жителей. «Мы понимаем, что после тестирования технологий в Березниках мы сможем применить эти наработки для создания комфортных и безопасных условий и в других городах региона», — обозначил Максим Решетников.
«Этот проект подразумевает внедрение целого комплекса технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества управления ресурсами и предоставления услуг. Таким образом, все умные технологии, которые уже внедрены в Березниках и планируются к реализации, направлены на создание благоприятных условий для проживания, пребывания и деловой активности», — комментирует директор Пермского филиала компании «Ростелеком» Роман Сандалов.
В Березниках планируется модернизировать уличное освещение для снижения затрат на электроэнергию; внедрить «умные» системы учета коммунальных ресурсов и энергосбережения для контроля качества предоставляемых услуг и оперативного учета потребления ресурсов; развить существующую систему городского видеонаблюдения и систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для повышения безопасности на улицах города и снижения аварийности на дорогах; внедрить систему мониторинга сбора, транспортирования, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
В перспективе проект в Березниках предусматривает внедрение интеграционной платформы «Умный город» для создания единого информационного пространства и аналитики. Эта платформа даст возможность управлять «Умным городом», анализировать получаемые данные, вести статистику и, тем самым, помогать в создании еще более комфортной и безопасной среды.
© «Вечерние Ведомости»
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