В Перми стартовали гидравлические испытания тепловых сетей

18:37 | 21.05.2019

В мае «опрессовки» пройдут в трех районах краевой столицы.



Сотрудники «Пермской сетевой компании» начали проверку на прочность тепловых сетей Свердловского, Индустриального и Орджоникидзевского районов Перми в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов. На время работ будет ограничено горячее водоснабжение порядка 100 жилых домов и ряда социальных учреждений. Уточнить перечень адресов, попадающих в зону «опрессовок» можно в специальном разделе на сайте компании https://www.tplusgroup.ru/org/perm/clients/teplo/gidravlicheskie-ispytanija/.



Энергетики напоминают, что летняя диагностика тепловых сетей – это важная технологическая процедура при их подготовке к новому отопительному сезону. Для гидравлических испытаний («опрессовок») создается повышенное давление на определенном участке трубопровода для проверки его плотности и прочности. Это позволяет оценить состояние трубопроводов, задвижек, арматуры после зимы, выявить возможные скрытые дефекты и при необходимости внести корректировки в план ремонта тепловых сетей в летний период.



УК и ТСЖ обязаны заранее информировать жильцов о проведении гидравлических испытаний, разместив на подъездах объявления о предстоящих отключениях ГВС.



Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество. По вопросам, касающимся гидравлических испытаний, жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми (057) или диспетчерскую службу теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» (281-72-99).