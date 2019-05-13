«Горьковка» примет участие в «Большой книжной ярмарке»

16:02 | 21.05.2019

Пермская библиотека им. Горького приглашает на площадку «Горьковка – новые возможности» в рамках «Большой книжной ярмарки-2019». Мероприятие пройдет в столице Прикамья с 23 по 26 мая.



Главная библиотека края в интерактивном режиме будет презентовать свои услуги, расскажет о новых возможностях, о клубах по интересам, заседания которых проходят в «Горьковке» круглый год. Здесь же можно будет записаться в библиотеку – потребуется документ, удостоверяющий личность.



24 мая на площадке библиотеки им. Горького пройдут книжная выставка «Парма литературная», выставка кукол по мотивам коми-пермяцких сказок и выставка-продажа изделий народных промыслов из Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки. В этот же день состоятся краеведческая викторина «ЧУДнöй край пермяцкий» и мастер-класс «Верховая набойка».



Также с 23 по 26 мая в рамках «Большой книжной ярмарки» «Горьковка» и ВЦ «Пермская ярмарка» проводят конкурс «Лучшая книга, посвященная Году театра». К участию приглашаются книжные издательства, типографии, издающие организации. Церемония награждения состоится на закрытии книжной ярмарки 27 мая.