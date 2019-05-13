Пермь: новости дня
23:54 | 20.05.2019
Сквозной темой майской пленарки Законодательного собрания края станет бюджет
«Такой ежегодный анализ необходим для оценки эффективности исполнения бюджета, - отмечает в своем блоге председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, предваряя обсуждение. – За этими цифрами – ресурсы, необходимые для решения важных для жителей проблем: благоустройство дворов, строительство и ремонт дорог, доступная медицина, места в детских садах, современные школы и т.д.».
На прошлой неделе исполнению краевого бюджета были посвящены публичные слушания, где каждый мог задать вопросы представителям министерств. Такой возможностью воспользовались и парламентарии.
Отметим, что в целом исполнение краевого бюджета по расходам составило почти 100%. Самые высокие показатели отмечены по семи государственным программам, причем лидирует среди них госпрограмма «Развитие информационного общества». По оценке Валерия Сухих, результат закономерный:
«Пермский край претендует на то, чтобы стать в этой сфере конкурентоспособнее других субъектов федерации. Сегодня идет расширение сети мобильной связи и высокоскоростного Интернета в отдаленных территориях края и социальной сфере».
Как отмечает спикер краевого парламента, на протяжении нескольких лет жители края обозначают проблему доступности сотовой связи как одну из самых острых. Депутаты совместно с правительством Пермского края системно работают над ее решением.
Положительная динамика наметилась в освоении средств в дорожном строительстве. В 2018 году дорожный фонд Пермского края профинансировал свои объекты на 102,8%. Полностью освоены средства на строительстве второй очереди «Восточного обхода» Перми, автомобильного обхода п. Куеда, реконструкции шоссе Космонавтов на участке от Мулянки до аэропорта Большое Савино. Продолжается реализация первого в крае дорожного проекта на основе государственно- частного партнерства - строительство моста через Чусовую с подходами стоимостью более 14 млрд рублей.
Исполнены расходы казны и в социальной сфере. В прошлом году приоритетами здесь были доступность и качество медицинской помощи, образование, молодёжная политика.
В бюджетном блоке депутаты рассмотрят также изменения в действующий бюджет. Предмет обсуждения - перераспределение более 102 млн рублей, остатков межбюджетных трансфертов, возвращенных из муниципальных бюджетов. Дополнительные средства планируется направить на финансирование госпрограмм «Спортивное Прикамье» и «Образование и молодежная политика» - проект «Мы выбираем спорт!», строительство спортплощадок и реконструкцию футбольного поля на стадионе «Звезда». Есть также предложения приобрести автотранспорт для перевозки школьников и студентов, выделить ПНИПУ средства на программу повышения международной конкурентоспособности.
Темой «правительственного часа» станет демографическая ситуация в разрезе трудовых ресурсов региона. А отчетную часть повестки продолжит обсуждение итогов деятельности теруправления МЧС.
© «Вечерние Ведомости»
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