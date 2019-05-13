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Пермь: новости дня


23:54 | 20.05.2019

Сквозной темой майской пленарки Законодательного собрания края станет бюджет

Проект повестки пленарного заседания парламента Прикамья, которое состоится 23 мая, включает почти четыре десятка пунктов. Но ключевой темой станет отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год.
«Такой ежегодный анализ необходим для оценки эффективности исполнения бюджета, - отмечает в своем блоге председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, предваряя обсуждение. – За этими цифрами – ресурсы, необходимые для решения важных для жителей проблем: благоустройство дворов, строительство и ремонт дорог, доступная медицина, места в детских садах, современные школы и т.д.».
На прошлой неделе исполнению краевого бюджета были посвящены публичные слушания, где каждый мог задать вопросы представителям министерств. Такой возможностью воспользовались и парламентарии.
Отметим, что в целом исполнение краевого бюджета по расходам составило почти 100%. Самые высокие показатели отмечены по семи государственным программам, причем лидирует среди них госпрограмма «Развитие информационного общества». По оценке Валерия Сухих, результат закономерный:
«Пермский край претендует на то, чтобы стать в этой сфере конкурентоспособнее других субъектов федерации. Сегодня идет расширение сети мобильной связи и высокоскоростного Интернета в отдаленных территориях края и социальной сфере».
Как отмечает спикер краевого парламента, на протяжении нескольких лет жители края обозначают проблему доступности сотовой связи как одну из самых острых. Депутаты совместно с правительством Пермского края системно работают над ее решением.
Положительная динамика наметилась в освоении средств в дорожном строительстве. В 2018 году дорожный фонд Пермского края профинансировал свои объекты на 102,8%. Полностью освоены средства на строительстве второй очереди «Восточного обхода» Перми, автомобильного обхода п. Куеда, реконструкции шоссе Космонавтов на участке от Мулянки до аэропорта Большое Савино. Продолжается реализация первого в крае дорожного проекта на основе государственно- частного партнерства - строительство моста через Чусовую с подходами стоимостью более 14 млрд рублей.
Исполнены расходы казны и в социальной сфере. В прошлом году приоритетами здесь были доступность и качество медицинской помощи, образование, молодёжная политика.
В бюджетном блоке депутаты рассмотрят также изменения в действующий бюджет. Предмет обсуждения - перераспределение более 102 млн рублей, остатков межбюджетных трансфертов, возвращенных из муниципальных бюджетов. Дополнительные средства планируется направить на финансирование госпрограмм «Спортивное Прикамье» и «Образование и молодежная политика» - проект «Мы выбираем спорт!», строительство спортплощадок и реконструкцию футбольного поля на стадионе «Звезда». Есть также предложения приобрести автотранспорт для перевозки школьников и студентов, выделить ПНИПУ средства на программу повышения международной конкурентоспособности.
Темой «правительственного часа» станет демографическая ситуация в разрезе трудовых ресурсов региона. А отчетную часть повестки продолжит обсуждение итогов деятельности теруправления МЧС.

© «Вечерние Ведомости»

 


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