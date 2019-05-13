Глава Прикамья: главы территорий должны планировать дорожные работы на трехлетку

18:42 | 20.05.2019

20 мая на Совете глав муниципальных образований обсудили реализацию проекта «Муниципальные дороги».



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что дорожный сезон уже стартовал. В этом году на приведение в порядок муниципальных дорог – ремонт, реконструкцию и строительство – в общей сложности планируется направить более 5 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году. «Важно, что появилась возможность решить целый ряд точечных проблем. Например, с дорогами, ведущими к участкам многодетных семей. Одним из крупных объектов в крае является поселок Фролы в Пермском районе. В ближайшую трехлетку финансирование останется на таком же уровне, поэтому можно планировать работы заранее», — обозначил Максим Решетников.



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, выделяемые в этом году средства на муниципальные дороги будут распределены следующим образом: на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных проектов в дорожной отрасли направят 2,299 млрд рублей, 1,421 млрд рублей распределят между территориями по нормативу, 1 млрд рублей – на мероприятия в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 220 млн рублей – сельским поселениям.



В этом году планируется завершить крупные проекты в Березниках: здесь в этом сезоне предполагается закончить работы на ул. К. Маркса (от ул. Тельмана до ул. Пятилетки) и ул. Пятилетки (от пр. Ленина до ул. К. Маркса), а также строительство межквартальной дорожной сети в ЖК «Любимов». Кроме того, в этом сезоне планируется завершить ремонт подъезда к Кунгуру.



В 2020 году предполагается завершить реконструкцию ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской в Перми, реконструкцию ул. Новосодовой (от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама) в Березниках, а также завершить реконструкцию дороги «Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки» в Чусовском районе.



До конца 2021 года планируется завершить следующий этап реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева и расширить ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии.



Губернатор при этом подчеркнул, что во время реализации крупных проектов важно удовлетворить насущные потребности жителей – не забывать о текущем ремонте муниципальных дорог. Для этого территории уже сейчас могут приступить к проведению конкурсных процедур на ремонты следующего сезона. Перечень объектов на основании заявок территорий уже утвержден.



«Коллеги, вновь обращаю ваше внимание на работу с порталом «Управляем вместе». Знаю, ряд муниципалитетов, предоставляя в минтранс перечень объектов на 2020 год, «ушел» от обязательств, которые были даны на «Управляем вместе». Это недопустимо. Если пообещали – выполняйте», – подчеркнул губернатор.



Также Максим Решетников подчеркнул значимость постоянного контроля за качеством выполнения дорожных работ. По итогам проверок отремонтированных дорог в прошлом году почти треть не соответствовали нормативам. В этом году проверки будут продолжены, лаборатории проверят 100% отремонтированных и построенных дорог.