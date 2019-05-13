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Пермь: новости дня


18:42 | 20.05.2019

Глава Прикамья: главы территорий должны планировать дорожные работы на трехлетку

20 мая на Совете глав муниципальных образований обсудили реализацию проекта «Муниципальные дороги».

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что дорожный сезон уже стартовал. В этом году на приведение в порядок муниципальных дорог – ремонт, реконструкцию и строительство – в общей сложности планируется направить более 5 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году. «Важно, что появилась возможность решить целый ряд точечных проблем. Например, с дорогами, ведущими к участкам многодетных семей. Одним из крупных объектов в крае является поселок Фролы в Пермском районе. В ближайшую трехлетку финансирование останется на таком же уровне, поэтому можно планировать работы заранее», — обозначил Максим Решетников.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, выделяемые в этом году средства на муниципальные дороги будут распределены следующим образом: на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных проектов в дорожной отрасли направят 2,299 млрд рублей, 1,421 млрд рублей распределят между территориями по нормативу, 1 млрд рублей – на мероприятия в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 220 млн рублей – сельским поселениям.

В этом году планируется завершить крупные проекты в Березниках: здесь в этом сезоне предполагается закончить работы на ул. К. Маркса (от ул. Тельмана до ул. Пятилетки) и ул. Пятилетки (от пр. Ленина до ул. К. Маркса), а также строительство межквартальной дорожной сети в ЖК «Любимов». Кроме того, в этом сезоне планируется завершить ремонт подъезда к Кунгуру.

В 2020 году предполагается завершить реконструкцию ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской в Перми, реконструкцию ул. Новосодовой (от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама) в Березниках, а также завершить реконструкцию дороги «Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки» в Чусовском районе.

До конца 2021 года планируется завершить следующий этап реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева и расширить ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии.

Губернатор при этом подчеркнул, что во время реализации крупных проектов важно удовлетворить насущные потребности жителей – не забывать о текущем ремонте муниципальных дорог. Для этого территории уже сейчас могут приступить к проведению конкурсных процедур на ремонты следующего сезона. Перечень объектов на основании заявок территорий уже утвержден.

«Коллеги, вновь обращаю ваше внимание на работу с порталом «Управляем вместе». Знаю, ряд муниципалитетов, предоставляя в минтранс перечень объектов на 2020 год, «ушел» от обязательств, которые были даны на «Управляем вместе». Это недопустимо. Если пообещали – выполняйте», – подчеркнул губернатор.

Также Максим Решетников подчеркнул значимость постоянного контроля за качеством выполнения дорожных работ. По итогам проверок отремонтированных дорог в прошлом году почти треть не соответствовали нормативам. В этом году проверки будут продолжены, лаборатории проверят 100% отремонтированных и построенных дорог.

© «Вечерние Ведомости»

 


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