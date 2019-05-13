Более 5 тысяч прикамцев приняли участие в «Российском азимуте-2019»

18:37 | 20.05.2019

В субботу, 18 мая, прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В них приняли участие более 100 тысяч опытных спортсменов и любителей спорта из 74 регионов страны. В Пермском крае разыграли 14 комплектов наград.



В Перми состязания проводились на базе городского парка культуры и отдыха «Балатово». Кроме краевой столицы, к соревнованиям присоединились несколько населенных пунктов региона: Верещагино, Чайковский, Березники, п. Теплая Гора. В общей сложности на старт в Прикамье вышло более 5 тысяч человек. Это значительно больше, чем в прошлом году – в «Российском азимуте-2018» принимали участие около 3 тысяч жителей Пермского края.



У каждого участника была возможность выбрать дистанцию по силам – организаторы подготовили пять трасс различного уровня сложности. Кроме этого, на площадках состязаний проходили мастер-классы от профессиональных спортсменов.



Судьей «Российского азимута-2019» в Пермском крае выступил прикамский спортсмен Владислав Киселев - первый в истории России победитель в соревнованиях по спортивному ориентированию.