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Пермь: новости дня


18:37 | 20.05.2019

Более 5 тысяч прикамцев приняли участие в «Российском азимуте-2019»

В субботу, 18 мая, прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В них приняли участие более 100 тысяч опытных спортсменов и любителей спорта из 74 регионов страны. В Пермском крае разыграли 14 комплектов наград.

В Перми состязания проводились на базе городского парка культуры и отдыха «Балатово». Кроме краевой столицы, к соревнованиям присоединились несколько населенных пунктов региона: Верещагино, Чайковский, Березники, п. Теплая Гора. В общей сложности на старт в Прикамье вышло более 5 тысяч человек. Это значительно больше, чем в прошлом году – в «Российском азимуте-2018» принимали участие около 3 тысяч жителей Пермского края.

У каждого участника была возможность выбрать дистанцию по силам – организаторы подготовили пять трасс различного уровня сложности. Кроме этого, на площадках состязаний проходили мастер-классы от профессиональных спортсменов.

Судьей «Российского азимута-2019» в Пермском крае выступил прикамский спортсмен Владислав Киселев - первый в истории России победитель в соревнованиях по спортивному ориентированию.

© «Вечерние Ведомости»

 


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