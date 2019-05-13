В летний сезон на автодорогах Прикамья вводятся ограничения по погоде

18:34 | 20.05.2019

В соответствии с приказом Росавтодора с 20 мая по 31 августа 2019 года на федеральных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения тяжеловесного транспорта при значениях дневной температуры свыше 32°C.



В этом случае движение такого транспорта будет возможно с 22.00 до 10.00. На территории Пермского края ограничение коснется следующих федеральных дорог: Пермь - Екатеринбург, Подъезд к г. Перми от М-7 «Волга», Нытва - Кудымкар и Киров - Пермь.



В соответствии с распоряжением министерства транспорта Пермского края СЭД-44-01-03-44 от 15.03.2019 с 1 июня по 31 августа 2019 года вводится ограничение движения тяжеловесного транспорта при значениях дневной температуры свыше 32°C.



Движение будет возможно с 22.00 до 10.00, при условии получения специального разрешения на провоз тяжеловесного груза. Дорожные знаки выставляться не будут, особые требования прописываются в специальном разрешении.