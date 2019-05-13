Пермский край поднялся на две позиции в рейтинге цифровизации

17:03 | 17.05.2019

Бизнес-школа «Сколково» представила обновленный рейтинг цифровизации регионов – индекс «Цифровая Россия» 2017-2018 гг. Согласно таблице Пермский край поднялся в рейтинге на 2 пункта и занял 16 место. Свердловская область заняла в рейтинге 31 место, Удмуртская — 28. Лидерами по внедрению «цифры» стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург.



При этом губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал необходимость дальнейшего наращивания темпов цифровизации в регионе. «Цифра» внедряется в Прикамье сразу по нескольким направлениям. Мы применяем информационные технологии системе здравоохранения, активно внедряем их в сферу государственных услуг, переходим к электронной школе», — обозначал Максим Решетников.



Индекс «Цифровая Россия» создан Центром финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы «Сколково» и позволяет увидеть состояние и динамику уровня развития цифровых инициатив, выявить слабые места и скорректировать стратегию развития для каждого участника рынка.



Напомним, в декабре 2018 года президентом России была утверждена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Министерством информационного развития и связи Пермского края разработаны паспорта региональных проектов по шести направлениям: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление.



«Все проекты работают на главную цель – увеличение доли IT-сферы в экономике Пермского края в два раза, — отмечает министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин. — Среди приоритетных проектов - создание двух технопарков в сфере высоких технологий, проект «Пермский сетевой IT-Университет» и реализация единой централизованной платформы для сервисов государственного управления».



Согласно авторской методологии рейтинга регион может набрать максимально 100 баллов, если его инициативы имеют четкий план, соответствуют государственной стратегии развития цифровой экономики и показывают положительный социально-экономический эффект. Оценки выставляются на основе публичных упоминаний в открытых источниках, с учетом достоверности, цитируемости и тональности событий и включают семь ключевых субиндексов: нормативное регулирование и административные показатели, кадры и учебные программы, исследовательские компетенции и технологические заделы, информационную инфраструктуру, информационную безопасность, экономические показатели, социальные эффекты. По итогам обработки результатов за 2018 год эксперты констатировали большой разрыв у некоторых субъектов РФ между показателями 2017 и 2018 года.



Несмотря на разрыв между десяткой лидирующих и десяткой замыкающих субъектов РФ, который в среднем составил порядка 80,93%, наблюдается положительная динамика роста индекса за полугодие. Так, замыкающие рейтинг субъекты РФ (Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и республика Тыва) прибавили порядка 54,80% к показателям прошлого года, благодаря этому отставание в 2018 году снизилось на 66,09% по сравнению с базовыми показателями 2017 года. Таким образом, в 2018 году, исходя из информации из открытых источников, существенно повысилась равномерность внедрения цифровизации по всем субъектам РФ.