Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


18:34 | 16.05.2019

Пермские ярмарки расширяют ассортимент

Городские ярмарки пройдут 17 и 18 мая в Кировском районе по адресу: улица Ласьвинская, 18.

Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», жители города смогут приобрести разнообразные сладости, в том числе продукты здорового питания, мясную и молочную продукцию, мед, разнообразные чаи. Кроме того, будет представлен большой ассортимент картофеля, многолетних кустарников и цветов. Также народные мастера представят множество видов сувениров и изделий ручной работы: вышивку, расписные глиняные свистульки, керамические игрушки, головные уборы и одежду. Гости ярмарки смогут приобрести изделия из металла с гравировкой, а также сделать заказ на ее исполнение.

В конце апреля мэр Перми Дмитрий Самойлов анонсировал открытие сезона ярмарок. Он сообщил, что в течение года администрация города проведет 124 ярмарочных мероприятия в разных районах. Организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку развития малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в МКУ «Пермский центр бизнеса». В целом нацпроект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса. Так, одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является предоставление консультационной и информационной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям. Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогут разобраться.

Следующие ярмарки запланированы на 24 и 25 мая. Заявки на участие в ярмарках в электронной форме принимаются от предпринимателей на сайте бизнес-инкубатора. Также заявку можно оставить по адресу: улица Петропавловская, 185 (МКУ «Пермский центр бизнеса»).

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

22:02 | 16.05.2019
Ситуацию вокруг строительства храма у Драмтеатра в Екатеринбурге прокомментировали в Региональном Духовном Управлении Мусульман

21:32 | 16.05.2019
В Екатеринбурге зафиксировали новую вспышку кори

20:23 | 16.05.2019
Власти Екатеринбурга проведут опрос по строительству храма на месте сквера

19:59 | 16.05.2019
Путин дал комментарий об акциях в Екатеринбурге в защиту сквера

18:55 | 16.05.2019
В Петербурге проводится акция в поддержку Екатеринбурга

18:37 | 16.05.2019
Фонд «Социум»: более половины екатеринбуржцев выступают против строительства храма на месте сквера

18:34 | 16.05.2019
Пермские ярмарки расширяют ассортимент

18:19 | 16.05.2019
С 20 мая из-за ремонта ограничат движение на трассе Пермь-Екатеринбург

18:18 | 16.05.2019
Пермское навигационное оборудование будет поставляться в Латинскую Америку

18:00 | 16.05.2019
Опрос показал: две трети екатеринбуржцев хотят референдума по «храму-на-драме»

17:40 | 16.05.2019
На сотрудницу администрации Тугулымского ГО завели дело за поддельный диплом

16:58 | 16.05.2019
Песков прокомментировал протестные акции в Екатеринбурге

16:49 | 16.05.2019
В Перми обсудили вопрос объединения школ

16:44 | 16.05.2019
Екатеринбургская епархия объявила о флешмобе в поддержку храма святой Екатерины

16:40 | 16.05.2019
В Прикамье на три месяца закрыта паромная переправа

16:15 | 16.05.2019
Пермская команда заявлена в «Национальную молодежную хоккейную лигу»

15:59 | 16.05.2019
На овощебазе в Екатеринбурге нашли полторы тонны санкционных груш

15:32 | 16.05.2019
В Екатеринбурге официально подтвердили задержание 70 человек на акции протеста

комментариев: 3

15:04 | 16.05.2019
4 из 81: Пермский край впервые занял 4 место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов»

15:00 | 16.05.2019
В администрации Екатеринбурга придумали несколько вариантов создания нового парка

14:43 | 16.05.2019
ЕТК реконструирует теплосеть через Исеть на улице Челюскинцев

14:39 | 16.05.2019
В Перми в ГКБ №4 заработало онкологическое отделение

14:25 | 16.05.2019
В Первоуральске по факту смерти 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело

13:45 | 16.05.2019
Куйвашев и Высокинский обещают екатеринбуржцам новые парки. Козицын и Алтушкин готовы помочь

комментариев: 2

13:38 | 16.05.2019
Управляющая компания НПО «Искра» сохранит вектор развития пермского предприятия

12:59 | 16.05.2019
Летом Екатеринбург посетят три тысячи китайских туристов

12:48 | 16.05.2019
Городской совет старшеклассников создаст в Перми новый сквер

12:45 | 16.05.2019
Возбуждено уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Пышма

12:44 | 16.05.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки и заседание клуба

12:30 | 16.05.2019
Вручены премии губернатора Свердловской области по литературе и искусству

12:28 | 16.05.2019
В рамках нацпроекта в Прикамье высадили 6 тысяч сеянцев

12:24 | 16.05.2019
В Перми отгремел первый конкурсный день Российской студвеcны

12:14 | 16.05.2019
В Прикамье 35 команд борются за выход в финал окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

11:59 | 16.05.2019
В Серове на заводе скончался рабочий. СКР проводит проверку

11:37 | 16.05.2019
В столице Урала отметят день рождения Николая II

11:34 | 16.05.2019
Госдума упростит налоговые декларации для сельских депутатов





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 