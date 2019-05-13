Пермские ярмарки расширяют ассортимент

18:34 | 16.05.2019

Городские ярмарки пройдут 17 и 18 мая в Кировском районе по адресу: улица Ласьвинская, 18.



Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», жители города смогут приобрести разнообразные сладости, в том числе продукты здорового питания, мясную и молочную продукцию, мед, разнообразные чаи. Кроме того, будет представлен большой ассортимент картофеля, многолетних кустарников и цветов. Также народные мастера представят множество видов сувениров и изделий ручной работы: вышивку, расписные глиняные свистульки, керамические игрушки, головные уборы и одежду. Гости ярмарки смогут приобрести изделия из металла с гравировкой, а также сделать заказ на ее исполнение.



В конце апреля мэр Перми Дмитрий Самойлов анонсировал открытие сезона ярмарок. Он сообщил, что в течение года администрация города проведет 124 ярмарочных мероприятия в разных районах. Организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку развития малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в МКУ «Пермский центр бизнеса». В целом нацпроект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса. Так, одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является предоставление консультационной и информационной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям. Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогут разобраться.



Следующие ярмарки запланированы на 24 и 25 мая. Заявки на участие в ярмарках в электронной форме принимаются от предпринимателей на сайте бизнес-инкубатора. Также заявку можно оставить по адресу: улица Петропавловская, 185 (МКУ «Пермский центр бизнеса»).