Пермь: новости дня
16:49 | 16.05.2019
В Перми обсудили вопрос объединения школ
Открывая встречу, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова отметила, что вокруг объединения пермских школ сегодня существует множество мифов. Между тем, цель преобразований – это получение качественно нового уровня образования.
Директора школ, в которых уже прошли объединительные процессы, поделились своим опытом. Они отметили те безусловные плюсы, которые получили и учащиеся, и педагоги в результате объединения. Так, по словам Натальи Копыловой, директора школы №14, в результате присоединения школы №73 образовательное учреждение организовало учебный процесс в одну смену, а начальная школа получила отдельное здание. Кроме того, в объединенной школе появилось больше учителей химии, физики, новые возможности для более качественного обучения. По итогам государственной аттестации за 2017-2018 учебный год учащиеся показали более высокие результаты ЕГЭ. Кроме этого, за счет того, что обучение организовано в одну смену, в школе появились дополнительные возможности для кружков и секций.
Очевидные плюсы от объединения школ отметили Александр Гликсон, директор школы №32, а также Дмитрий Поносов, директор гимназии №7. Так, объединение учебных заведений позволило решить кадровые проблемы, расширить спектр профессиональных проб и практик, а также предоставило школьникам возможность посещать бесплатные спортивные секции. Кроме этого, уровень безопасности присоединенного учебного заведения повысился до уровня более крупной школы.
Участники круглого стола обсудили также риски объединения пермских школ. Среди них – родительский страх унифицированного подхода к ребенку, необходимость тщательного многокритериального подхода к выбору объединяемых учреждений, а также специализированная работа по подготовке руководителей будущего образовательного холдинга. Эксперты пришли к выводу, что страх родителей необоснован, поскольку педагогический штаб не изменится; и ученики, и учителя останутся в своих родных зданиях.
Проректор по учебной работе Пермского педагогического университета Константин Егоров отметил, что объединение – это мировой тренд. Но с возникающими рисками «большой школы» предстоит бороться с помощью моделей сетевого взаимодействия, которые необходимо предлагать конкретным школам еще на старте объединения.
Людмила Серикова, начальник департамента образования, отметила, что объединение пермских школ – это не повторение московского опыта:
– Пермь идет своим уникальным путем. Мы понимаем, что причиной объединения не могут являться экономические процессы. Они вторичны. Главное – это содержание образования. Новые возможности и новые образовательные модели, которые позволят пермскому образованию быть одним из лучших в России.
© «Вечерние Ведомости»
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