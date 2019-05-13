В Прикамье на три месяца закрыта паромная переправа

16:40 | 16.05.2019

Осинская паромная переправа закрыта на ремонт, который будет продолжаться в течение трех месяцев.



По информации администрации Осинского муниципального района, в настоящее время паром, работающий на переправе «Оса - Монастырка» (связывает г. Осу и Верхнедавыдовское сельское поселение), находится на ремонте. Заключен договор на ремонт и техническое обслуживание самоходного парома «СП-16» от 22.04.2019 г. Согласно условиям договора срок выполнения работ - 3 месяца.



В связи с отсутствием других транспортных средств для перевозок на паромной переправе «Оса - Монастырка», связь с Верхнедавыдовским сельским поселением осуществляется через Оханскую паромную переправу «Оханск - Юго-Камский»».



В этом году на этой переправе работают два парома, отправляются каждый час. Из Оханска первый паром отправляется в 6.00, последний в 22.00, из Юго-Камского первый в 7.00, последний в 23.00.