17 мая минтранс Пермского края разместит расписание навигации 2019 года

16:10 | 14.05.2019

С 15 мая на маршруте «Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды» начнет работать перевозчик ООО «Мошево». Он будет осуществлять в весенне-летний период 4 рейса в неделю: среда, четверг, суббота и воскресенье. В сентябре и октябре перевозчик будет осуществлять 2 рейса в неделю. С 17 мая этот же перевозчик начнет работать на маршруте «Березники – Быстрая – Березники» - 3 рейса в неделю: пятница, суббота, воскресенье.



С 15 мая перевозчик ИП Н.А. Кошкин будет осуществлять перевозки на маршруте «Сылва – Троица – Сылва»: до Быковки – ежедневно, до Троицы – 4 рейса в неделю – среда, пятница, суббота, воскресенье.



Подробное расписание будет размещено 17 мая на официальном сайте министерства транспорта Пермского края по адресу: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Водный транспорт».



Напомним, что с 16 мая на маршруте «Пермь – Заречный – Пермь» будет работать перевозчик ООО «Кама-Трэвел» (2 рейса в неделю – понедельник, четверг).



На организацию маршрутов в 2019 году выделена субсидия из бюджета Пермского края в сумме 17,2 млн руб.