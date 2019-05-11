Пермь: новости дня
16:10 | 14.05.2019
17 мая минтранс Пермского края разместит расписание навигации 2019 года
С 15 мая перевозчик ИП Н.А. Кошкин будет осуществлять перевозки на маршруте «Сылва – Троица – Сылва»: до Быковки – ежедневно, до Троицы – 4 рейса в неделю – среда, пятница, суббота, воскресенье.
Подробное расписание будет размещено 17 мая на официальном сайте министерства транспорта Пермского края по адресу: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Водный транспорт».
Напомним, что с 16 мая на маршруте «Пермь – Заречный – Пермь» будет работать перевозчик ООО «Кама-Трэвел» (2 рейса в неделю – понедельник, четверг).
На организацию маршрутов в 2019 году выделена субсидия из бюджета Пермского края в сумме 17,2 млн руб.
© «Вечерние Ведомости»
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