Главы районов Перми примут горожан

15:16 | 14.05.2019

15 мая в 18.00 в районах Перми начнутся открытые встречи с населением.



Предварительная запись не требуется – прием пройдет в порядке «живой очереди». Горожане смогут задать вопросы на любые темы – образование, благоустройство, ЖКХ, транспорт, земельные отношения и др. Чаще всего ответы можно получить прямо на месте, а на вопросы, требующие дополнительной проработки, ответ заявителю поступит в установленной форме в течение 30 дней.



Помимо глав районных администраций, во встречах с населением принимают участие их заместители и начальники ключевых отделов, представители прокуратуры, полиции, управляющих компаний, службы занятости, налоговой службы, учреждений соцзащиты, здравоохранения и т. д.



Адреса встреч в районах можно посмотреть здесь: http://www.gorodperm.ru/citizen/form/open_com/.