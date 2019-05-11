Пермь: новости дня
14:37 | 14.05.2019
Зрители смогут присоединиться к 50 мероприятиям «Российской студенческой весны»
Наиболее насыщенными событиями станут 15-17 мая – за три интенсивных конкурсных дня участники представят 133 часа музыки, танцев, выступлений в театральном и оригинальном жанрах, региональных программ, а также работы в направлениях «Журналистика» и «Видео». Конкурсные показы будут одновременно проходить в 7 направлениях на 6 площадках фестиваля. Все это время, которого хватит, чтобы трижды облететь Землю на самолете, конкурсантов будут оценивать 40 экспертов – известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели.
Членам жюри предстоит не только оценить более 1000 конкурсных работ и выступлений, которые будут проходить с утра и до позднего вечера, но и поделиться своими знаниями и опытом на вечерних мастерских и творческих встречах.
Почему новости бессмысленны без контекста и как журналисты обрабатывают пресс-релизы — об этом 15 мая расскажет главный редактор интернет-редакции региональной информационной службы ИА «Интерфакс» Олег Санников. Разговор с ведущей Первого канала Дильбар Файзиевой пойдет о принципах работы в кадре, об общении с гостями в эфире и о том, как «заряжать» миллионную аудиторию каждое утро. Встреча также состоится 15 мая. А 18 мая мастер-класс проведет еще один эксперт направлений «Журналистика» и «Видео» — Таня Старикова — видеоблогер Starikova T.V.
Театр, развитие актера, как нужно работать с материалом и готовиться к выступлению — некоторые из тем, которые участники обсудят с членами жюри направления «Театральное», актрисой театра и кино Анастасией Паниной и Заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом. Анастасия Панина ждет финалистов Студвесны 15 мая, а Эвклид Кюрдзидис — 16 числа.
Вместе с Мариной Девятовой и Вахтангом, экспертами направления «Музыкальное», участники отточат свою технику исполнения. Например, Вахтанг научит делать «большую бабочку», «тарелку», «малый барабан» и другие биты, покажет, как их органично совмещать. Творческая встреча с исполнительницей народных песен и романсов пройдет 15 мая, с певцом и композитором, вице-чемпионом мира по битбоксу — 16 мая.
Эксперты направлений, «Региональные программы» и «Оригинальный жанр» также проведут творческие встречи, где поделятся своим мастерством, опытом, знаниями и ответят на вопросы конкурсантов. График встреч еще продолжает формироваться. Точное время и место проведения мастер-классов можно будет узнать на сайте «Российской студенческой весны», в мобильном приложении фестиваля и в группах в социальных сетях.
Вход на конкурсные показы свободный. Участников «Музыкального» направления примет Дворец молодежи, а «Танцевального» — Большой зал Пермской краевой филармонии. Участники направления «Театральное» сыграют спектакли на сцене Пермского театра юного зрителя, конкурсные программы направления «Оригинальный жанр» будут показаны в Пермском доме народного творчества «Губерния». Участники направлений «Журналистика», «Видео» займут библиотеку имени Горького, а участники региональных программ — Пермский академический Театр-Театр.
Кроме того, выступления конкурсантов, как и некоторые творческие встречи и мастер-классы, увидят все, кто подключится к прямой трансляции в «ВКонтакте» и мобильном приложении фестиваля. А несколько пермяков — победители розыгрыша в группе Студвесны — встретятся с экспертами прямо на фестивальных площадках.
Поддержать друзей, знакомых и земляков, проголосовать за выступления вместе с членами жюри сможет каждый, кто установит мобильное приложение Студвесны. Зрительское голосование, как и, например, доска объявлений «РСВ Подслушано», доступны только пользователям приложения. Также в нем — новости фестиваля и площадок, подробная программа и многое другое.
Напомним, XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Российского союза молодежи состоится с 14 по 19 мая в г. Перми. Мероприятие является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года и проходит в 2019 году при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».
3000 финалистов, лучших творческих студентов России, определены по итогам 75 региональных фестивалей в 7 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах. Церемонии Открытия (14.05.2019) и Закрытия (18.05.2019) фестиваля состоятся в УДС «Молот» в г. Перми. Учредителями фестиваля в 2019 году выступают правительство Пермского края и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи. Партнером фестиваля выступает Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».
© «Вечерние Ведомости»
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